PSG : Kylian Saint-Germain, sa mère s'en mêle

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Récemment, Kylian Mbappé s'est plaint sur Instagram de l'utilisation excessive et maladroite de son image par le PSG dans la campagne de réabonnement du club. Sa mère, Fayza Lamari, s'est prononcé sur le sujet et défend la vision de son fils.

Le Kylian Saint-Germain au PSG cela ne plaît pas à Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, le joueur français avait râlé à propos de la nouvelle campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. Présent dans la vidéo, il n'a pas été insulté, dénigré ou tourné en ridicule. Non, il a été trop visible. Mbappé était le principal acteur de la vidéo, apparaissant bien plus que les autres stars parisiennes. Une surreprésentation qui l'a fait sortir de sa réserve. « Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée […] Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a t-il lâché sur Instagram. Des mots qui ont provoqué des remous au sein du club parisien.

Mbappé a pris ses responsabilités, sa mère lui donne raison

Cette mini-crise n'a pas plu à certains observateurs, lesquels ont estimé que Kylian Mbappé aurait pu régler le problème en coulisses au PSG. Sa mère Fayza Lamari, aussi responsable de son image via la société KEWJF qu'elle gère, a réagi à cette polémique sur la chaîne Public Sénat. Si elle n'était pas favorable au départ à un commentaire de son fils sur les réseaux sociaux, elle ne peut que l'approuver sur le fond. A l'instar de Kylian, elle pointe du doigt le manque de transparence du PSG sur l'utilisation des images captées par les équipes de communication du club parisien.

#Droits à l'image "On se retrouve dans une publicité disant "il est temps de faire nos bagages, nous rentrons à la maison", ça a été le déclencheur". @FayzaLamari, revient sur l'utilisation excessive de l'image de son fils Kylian Mbappé avec @annelaurebonnet #Sport etc. pic.twitter.com/NVCFYr1WjB — Public Sénat (@publicsenat) April 15, 2023

« Il a juste répondu comme un enfant qui est né avec les réseaux sociaux. C'est rentré dans l'ordre très rapidement, il n'y a pas eu de conflit particulier. […] On nous a prévenus de la captation d'images mais on ne savait pas à quoi cela servirait. Il était en colère et il m'a appelé, comme il le fait souvent quand il passe à l'action sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment de réagir, ce à quoi il a répondu « Non, je ne veux pas attendre, je connais les conséquences et je vais les assumer » », a t-elle révélé précisant bien tout au long de l'émission que l'image du prodige était bien une affaire de famille chez les Mbappé.