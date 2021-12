PSG : Kylian Mbappé devient ingérable

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est sur une autre planète en ce moment. Sa prestation contre Bruges, deux buts et une passe décisive, a encore ébloui les observateurs. Johan Micoud fait partie d'entre eux et, pour lui, ce Mbappé devient de plus en plus imprévisible pour les défenses adverses.

Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or pour la 7e fois, le 29 novembre dernier. Pourtant, le Parisien qui marche sur l'eau et sur les défenses de France et d'Europe n'est pas l'Argentin. Kylian Mbappé est pour beaucoup le joueur qui porte le PSG depuis le début de saison. Le prodige français peut débloquer de nombreuses situations compromises depuis plusieurs semaines, étant très efficace devant le but mais aussi bien plus complet dans son jeu offensif. La preuve, mercredi, lors du succès parisien au dépens de Bruges 4-1. Kylian Mbappé a inscrit deux buts dans les sept premières minutes mais a aussi offert une passe décisive sur le troisième but, signé Messi. Une action beaucoup commentée, symbolique d'une maturité collective de Mbappé avec le PSG.

Micoud sous le charme du Mbappé nouveau

Ces buts et cette complicité du duo Mbappé-Messi n'aura pas échappé à Johan Micoud. L'ancien joueur de Bordeaux ne tarit pas d'éloges sur le niveau actuel et l'état d'esprit de Mbappé. « Je trouve qu’il joue beaucoup avec Messi. On l’a entendu dans une interview dimanche, il a un énorme respect pour lui donc il joue beaucoup avec lui. Et là, quand il sort de son dribble (sur l’action du troisième but), c’est aussi ce côté collectif que j’apprécie de plus en plus chez lui. Il est capable de dribbler, de jouer avec les autres aussi et il le fait de plus en plus. Il met beaucoup de passes décisives en ce moment et ça ne l’empêche pas de marquer énormément de buts. Par rapport à un défenseur, il est ingérable. Parce que ce qu’il a fait avant la passe (sur le premier but de Messi), s’il le fait toute la soirée, à un moment les mecs vont prendre un peu de recul et vont s’attendre toujours à ça. Par contre, comme il fait actuellement en variant le petit jeu, des accélérations et des jeux en une touche, ça devient ingérable pour les défenseurs. Il marque et fait énormément de passes décisives. À l’époque, il voulait toujours frapper quand il était dans un angle fermé. », a t-il indiqué dans l'Equipe du soir. Une analyse d'autant plus vrai que Mbappé n'a marqué que sept buts cette saison, soit quatre de moins que le Lillois David. Par contre, il a déjà délivré huit passes décisives étant le meilleur dans le domaine en France.