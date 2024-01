Mbappé successeur de Pelé, Michel Drucker s'emballe

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Etendard du football français, Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent en 2024. Surtout pas Michel Drucker, impressionné par le joueur du PSG mais aussi l'homme. Pour lui, la France tient le successeur de Pelé.

En 2024, Kylian Mbappé a tout pour mettre la France et surtout le monde à ses pieds. Le joueur du PSG va enflammer le marché européen dans les 6 prochains mois alors que son contrat arrive à expiration. Real Madrid, PSG ou Premier League, son futur club se frottera assurément les mains. Surtout, Kylian Mbappé peut continuer d'écrire sa légende en bleu. Il visera l'Euro 2024 en Allemagne, une médaille d'or olympique à Paris et pourquoi pas le Ballon d'Or si les deux premiers objectifs sont atteints. De quoi lui permettre d'attirer pleinement l'attention.

Patron du football mondial, Mbappé sidère Drucker

Pas besoin d'attendre ces évènements pour Michel Drucker. Le présentateur et ancien journaliste sportif considère déjà Kylian Mbappé comme le joueur de football le plus important de la planète. Invité par Jacques Vendroux sur Europe 1, le célèbre animateur de France 2 a dressé un portrait dithyrambique de Kylian Mbappé et de ses deux parents. Au-delà du sportif, Michel Drucker est sidéré par la solidité du jeune homme dans la vie de tous les jours. La France tient en lui le digne successeur de Pelé, le roi du football en personne.

🎙️Michel Drucker sur Kylian Mbappé : pic.twitter.com/AAxYgh3N2k — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) January 13, 2024

« Je suis épaté évidemment. Sur le plan technique, c’est probablement le successeur de Pelé. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Mais, c’est pas par hasard. C’est le bonhomme. Le calme, la sérénité, il parle trois langues, il parle très peu à la presse mais quand il parle il dit jamais de bêtises. Il est très calme, il sait ce qu’il veut. Il a un recul. Il pourrait avoir pété les plombs, il a tout réussi : il a la fortune à 22 ans, la célébrité planétaire, il n’a que 25 ans et encore deux coupes du monde devant lui... », a t-il indiqué dans Europe 1 Sport. Au vu de la longue carrière télévisuelle et journalistique de Michel Drucker, Kylian Mbappé ne pourra qu'apprécier cet hommage.