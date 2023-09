Mbappé snobe Madrid, le Real a réagi cruellement

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le feuilleton Kylian Mbappé a fortement ébranlé le PSG cet été. A Madrid, on a espéré à ce moment-là la venue du Français. Finalement, cela n'en a pas pris le chemin mais les supporters madrilènes ne semblent pas en souffrir pour autant.

Le Real Madrid a t-il appris à faire définitivement sans Kylian Mbappé à l'avenir ? En 2022, le joueur français avait posé un lapin aux Merengues au dernier moment. De quoi provoquer un sentiment d'incompréhension et de tristesse chez les supporters madrilènes. Un an plus tard, le Real a eu une nouvelle tentative de signer Mbappé après que le PSG l'ait mis sur le marché. Rien ne s'est fait et le joueur semble s'être réconcilié avec le club parisien alors qu'il menaçait de le quitter en juin 2024. Une prolongation est même à l'étude désormais. Un scénario qui pourrait rendre fou les supporters du Real, pourtant c'est loin d'être le cas.

Au Real, on s'est fait une raison pour Mbappé

Comme le rapporte le site Defensa Central, la réaction du Bernabeu a été très calme concernant le dossier Kylian Mbappé. Lors de Real Madrid-Getafe samedi, le public ne s'est manifesté ni positivement, ni négativement à propos de Kylian Mbappé. Même si le club merengue aurait bien besoin d'un attaquant de classe mondiale, le Français n'est pas plus réclamé que cela. Intérieurement, beaucoup à Madrid ont compris que Mbappé n'était pas près de venir dans leur club.

On s'attendrait même à une prolongation prochaine du joueur au PSG. Defensa Central s'amuse clairement de la réaction du public du Santiago-Bernabeu, définissant cet accueil comme le « plus cruel possible » pour Kylian Mbappé. On peut y voir là un peu de mauvaise foi venant de ce média étiquetté pro-madrilène. Néanmoins, il est désormais clair que le Real Madrid et ses supporters commencent à tourner la page Kylian Mbappé. Reste à savoir qui sera la prochaine figure de proue du club : Jude Bellingham, très prolifique en ce début de saison, Vinicius Junior ou un renfort futur ?