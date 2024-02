Mbappé signe au Real Madrid, Le Parisien confirme son choix ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les choses s'accélèrent dans le dossier Kylian Mbappé. Le Parisien confirme que l'attaquant du PSG a décidé de rejoindre le Real Madrid et que le Qatar n'a plus aucun doute sur cette décision.

Les derniers maigres espoirs du Paris Saint-Germain de voir Mbappé prolonger son contrat sont désormais anéantis, et le quotidien francilien révèle que du côté des bureaux parisiens on sait que le meilleur buteur de l'histoire du club va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Le joueur de 25 ans n'a pas encore communiqué sur ce sujet, mais son choix serait fait précisent Dominique Sévérac, Harold Marchetti et Marc Mechenoua, les trois journalistes qui couvrent l'actualité du club de la capitale. Plusieurs sources avaient déjà fait la même annonce, mais forcément Le Parisien a des contacts très sérieux au sein du PSG et cette fois le doute n'est plus vraiment permis sur le fait que le clan Mbappé a fait son choix.

Mbappé ira à Madrid, fin du suspense

Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid

➡️ https://t.co/jVONbHyKDg pic.twitter.com/pADHNbwh4V — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 3, 2024

« Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG », précisent les journalistes, qui expliquent que d'autres acteurs du football français ont confirmé que le départ de Kylian Mbappé était très certainement acquis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Informé de ce choix, Nasser Al-Khelaifi ne serait pas aussi agacé que l'été dernier, et c'est même avec une certaine philosophie que cette décision de la star tricolore est prise en interne et même du côté de Doha. Grâce aux événements du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain ne sera pas bredouille financièrement, même si Kylian Mbappé part librement pour rejoindre le club de Florentino Perez. Le Parisien n'a pas de date précise pour l'annonce du joueur, mais confirme que cela devrait intervenir très rapidement selon une forme que le champion du monde 2018 décidera. Les médias espagnols évoquent eux une officialisation la semaine prochaine en accord avec le Real Madrid.