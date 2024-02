Kylian Mbappé à Madrid, officialisation la semaine prochaine ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé est encore trouble, mais de nombreuses sources sont désormais convaincues que l'attaquant français du PSG va s'exprimer très rapidement. Le secret va être levé dans les prochains jours.

Tandis que Kylian Mbappé paraît trainer son spleen sur les pelouses de Ligue 1, même si la perspective de retrouver la Ligue des champions dans dix jours contre la Real Sociedad doit le motiver, le joueur de 25 ans sait que la planète football est dorénavant pendue à ses lèvres. Peu importe ses récentes prises de parole ces dernières semaines sur des sujets de société, il n'y a qu'une question qui passionne tout le monde. Où jouera Mbappé la saison prochaine maintenant que son contrat avec le Paris Saint-Germain s'achève ? La réponse a cette question n'a jamais été aussi proche et elle devrait même intervenir avant le prochain match du PSG en Ligue 1 prévu le samedi 10 février contre Lille au Parc des Princes.

Mbappé doit parler la semaine prochaine

- El plan de Mbappé es comunicar su decisión de manera formal al PSG muy pronto. Me dicen que podría ser la próxima semana.



- Todas las fuentes consultadas indican que su decisión es no renovar con el PSG.



Os cuento esto y algunos detalles más sobre el proceso en mi canal. pic.twitter.com/KVjuCgUZPN — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 3, 2024

Cette semaine, L'Equipe a confirmé que la communication tant attendue devrait intervenir dans les prochains jours, et Ramón Álvarez de Mon, consultant pour de nombreux médias sportifs espagnols et proche du Real Madrid révèle que désormais tout est prêt pour l'annonce du Kid de Bondy. « Kylian Mbappé envisage de communiquer officiellement la semaine prochaine sa décision de ne pas renouveler son contrat avec le PSG. Toutes les sources consultées assurent que c'est ce qu'il fera. Dans l'entourage du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé, on dit que le joueur quitte le Paris Saint-Germain (...) Mbappé traverse une période difficile depuis l'été dernier, il a beaucoup de pression. Après cette annonce, il veut profiter du temps qu'il lui reste à Paris », précise l'homme aux 300.000 followers sur X, qui estime que le message pourrait intervenir avant la réception du LOSC samedi prochain.

Toutes les rumeurs vont désormais dans le même sens, à savoir que Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain et même du côté des supporters des champions de France on se fait à l'idée de voir le champion du monde 2018 rejoindre le club de Florentino Perez la saison prochaine. Le seul suspense concerne la manière dont tout cela sera révélé, et quel accueil sera fait à Mbappé pour sa dernière dance avec le PSG. Mais du côté de Madrid, on se soucie peu de cela, le Champagne étant désormais au frais dans le bureau du président du Real.