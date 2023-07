Mbappé rassure le Real Madrid après une info démente

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG serait sur le point de présenter une offre hallucinante d'un milliard d'euros sur 10 ans pour convaincre Mbappé de rester. Le Real Madrid a été rassuré sur la position du joueur.

La presse espagnole est comme chaque été la plus chaude en ce qui concerne la situation de Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid depuis des années mais qui évolue toujours sous le maillot du Paris SG. Plus pour longtemps normalement car son contrat expire en juin 2024, et il a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de le prolonger. Cela pourrait forcer Nasser Al-Khelaïfi à envisager un transfert si aucune fumée blanche ne ressortait des discussions amenés à se tenir dans les prochains jours pour sa prolongation de contrat.

Mbappé répond à l'offre du PSG

Une mise au point qui va déboucher sur une offre irréelle de la part du PSG, affirme Defensa Central. Le média madrilène, très proche de Florentino Pérez, affirme que le Qatar réfléchit à faire une offre totalement incroyable, puisqu’elle porterait sur un contrat d’une durée de 10 ans, qui emmenait donc Mbappé à Paris jusqu’à ses 34 ans. Et pendant toute cette durée, soit quasiment toute sa carrière, le numéro 7 parisien toucherait un total cumulé d’un milliard d’euros. Un montant colossal et quasiment impossible à imaginer, tant par son ampleur que par la longueur du contrat, en plus du montant du salaire cumulé.

💰🇫🇷 Mbappé ha sido directo con Al-Khelaifi tras recibir la úlitma propuesta de renovación del PSGhttps://t.co/KFl3bbn86k — Defensacentral.com (@defcentral) July 20, 2023

Si cette information n’a trouvé aucune confirmation en France, elle a en tout cas fait réagir en Espagne, où les socios du Real Madrid commencent à se demander si Mbappé va venir un jour alors que le Qatar effectue des offres incroyables pour le garder à Paris. Mais pour l’heure, zéro inquiétude au sein du club de la Casa Blanca. En effet, c’est toujours Defensa Central, qui a ses entrées au Real, qui assure que même si cette proposition était effectuée par le PSG à Mbappé, ce dernier n’y répondrait pas favorablement. Sa carrière sportive n’est pas dictée par l’argent, et la mère du kid de Bondy l’a fait savoir aux dirigeants parisiens.

Mbappé ne pense qu'au Real Madrid

Si le contrat XXL signé il y a un an l’a forcément fait réfléchir, la perspective de l’international français est désormais de se concentrer sur sa progression sportive et la conquête de titres prestigieux, tant sur le plan collectif que personnel. Résultat, aller à Madrid cet été ou, au pire, le suivant, est sa priorité désormais. S’il consent à accepter de faire une dernière saison au PSG comme le prévoit son contrat, Mbappé ne serait pas contre être vendu au Real Madrid cet été, surtout avec le départ de Karim Benzema et le trou que cela laisse dans l’attaque des merengue. Pour lui, le facteur économique n’entre plus dans l’équation, et c’est désormais sa légende qu’il compte écrire en rejoignant, tôt ou tard, le Real Madrid. Des informations rassurantes pour le club espagnol, qui n’a pas envie d’être une énième fois victime d’une décision défavorable pour lui de la part du clan Mbappé.