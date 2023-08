Mbappé prié d'aller au Real, De Bruyne se mêle du dossier

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après s'être opposé au PSG concernant son avenir, Kylian Mbappé est plus mystérieux sur son futur club en 2024-2025. Que doit-il choisir, le Real Madrid ou un PSG taillé pour lui ? Kévin de Bruyne tente de l'aider avec un argument de poids : le Ballon d'Or.

Kylian Mbappé aime la difficulté mais encore plus quand il s'agit de son avenir personnel en carrière. Tout portait à croire que le gamin de Bondy se précipiterait pour signer au Real Madrid cet été ou en 2024. Toutefois, alors qu'il semblait déterminé face à la direction du PSG, il est devenu plus mesuré depuis quelques jours. Revenu dans le groupe professionnel, Mbappé laisse la porte ouverte à une prolongation de contrat à Paris. Une option loin d'être idiote sachant que l'équipe parisienne se construit peu à peu autour de lui. Plus de Lionel Messi ni de Neymar, Mbappé est entouré de son ami Ousmane Dembélé, de Gonçalo Ramos avant peut-être aussi Randal Kolo Muani.

Mbappé doit choisir le Real pour le Ballon d'Or

De quoi vraiment faire du PSG le Kylian Saint-Germain et peut-être le dissuader de rejoindre un Real Madrid bien moins tolérant avec les sentiments de ses stars. Un revirement est-il possible ? En tout cas, Kévin de Bruyne ne le souhaite pas pour Kylian Mbappé. Invité de Sky Sports, le Belge a donné son trio de tête pour le futur Ballon d'Or. Pas de Messi mais Haaland premier devant Vinicius et Mbappé. Certains spécialistes s'étonneront de voir le Brésilien devant le Français mais De Bruyne justifie son choix par la puissance du Real comparée à la faiblesse du PSG sur la scène européenne.

‘Rank based on who do you think is more likely to win the Ballon d’Or first?’



Kevin De Bruyne:



1. Haaland

2. Vinicius

3. Mbappe pic.twitter.com/I0zDcAVw5T — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 25, 2023

« Pourquoi Vinicius devant Mbappé ? Parce que je ne sais pas ce qui va lui arriver cette année. Je pense aussi que c'est plus difficile pour lui de gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller à Madrid, alors peut-être que je le mettrais en premier ou quelque chose comme ça », a lâché le métronome belge. Une invitation à aller voir ailleurs pour Kylian Mbappé, devenu officiellement trop grand pour la Ligue 1 et le PSG. De Bruyne vient de le prouver une fois de plus.