Mbappé porte le PSG, Ronaldo lui annonce la suite

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après sa grande prestation lors d'OM-PSG dimanche, Kylian Mbappé était présent à la cérémonie The Best lundi. Il a fini deuxième meilleur joueur de l'année derrière Lionel Messi. De quoi préparer la passation de pouvoir entre les deux selon Ronaldo.

Après le match de gala, la tenue de gala pour Kylian Mbappé. 24 heures après avoir mis au pas l'OM avec le PSG dans le classico, l'attaquant était à la salle Pleyel à Paris pour les trophées The Best. La cérémonie officielle de remise de prix de la FIFA le mettait à l'honneur dans la catégorie meilleur joueur au monde, aux côtés de Lionel Messi et de Karim Benzema. Si l'Argentin a raflé la mise lundi soir, on sent que ce n'est que partie remise pour Mbappé dans les prochaines années. Le Français aurait pu gagner le prix après sa formidable année 2022, avec le PSG comme avec l'Equipe de France.

Fini CR7 et Messi, Mbappé est déjà la star du foot !

Sportivement, Kylian Mbappé est plus craint que jamais en France, en Europe et dans le monde entier. La dernière finale de coupe du Monde a montré qu'il pouvait retourner des matchs à lui seul. Mais, c'est surtout médiatiquement qu'il a pris du poids ces derniers mois. Mbappé est devenu le visage du football mondial un peu partout sur le globe. De quoi en faire le successeur désigné du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi.

« Kylian Mbappé va succéder à Cristiano et Messi ! »



La légende Ronaldo ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant français au micro de @SaberDesfa lors de la cérémonie des trophées Fifa The Best 🏆 pic.twitter.com/2PnVS64eMM — Quotidien (@Qofficiel) February 27, 2023

C'est ce que pense un autre ancien crack de ce sport, le Brésilien Ronaldo. Il a révélé tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé à la cérémonie The Best lundi soir. « Je l’ai salué, on a un peu papoté. C’est un garçon très spécial et à chaque fois qu’on se voit, nous avons une bonne relation. C’est tout simplement bon de le voir. Je crois que nous avons un grand joueur au talent spectaculaire depuis des années. Kylian Mbappé est la garantie que ce qu’ont fait Cristiano Ronaldo, Messi… il sera le prochain à le faire », a t-il indiqué élogieux au micro de Quotidien sur TMC. Quoi de plus logique finalement de voir Il Fenomeno adouber le phénomène actuel du PSG.