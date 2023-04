« Messi moins mauvais que Mbappé », des journalistes accusent Kylian

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'est pas apparu sous meilleur jour samedi contre l'OGC Nice. Et malgré la victoire du Paris Saint-Germain dans un match très important, le champion du monde 2018 n'échappe pas aux critiques. Son coup de chaud cette semaine sur Instagram a forcément énervé pas mal de monde.

Depuis quelques matchs, c’est une évidence, Kylian Mbappé n’est pas dans sa meilleure forme. L’attaquant parisien avait été presque transparent contre Rennes et l’Olympique Lyonnais, et cela a encore été le cas face à l’OGC Nice. Le PSG ayant gagné, cela met un bémol sur cette prestation du numéro 7 parisien, mais après sa prise de position sur la communication du club de la capitale, certains ont tenu à lui rappeler que la seule réalité était celle du terrain. C’est notamment le cas de Nabil Djellit, le journaliste de France Football, qui a rapidement sorti un tweet musclé à destination de Kylian Mbappé. « Depuis 4 ou 5 matchs Lionel Messi est moins mauvais que Kylian Mbappé... Personne ne le dit », a lancé Djellit histoire de faire remarquer que certains étaient plus virulents lorsqu’ils s’en prennent au septuple Ballon d’Or et champion du monde 2022 qu’à l’attaquant français du PSG. Et forcément, cela a déclenché des débats houleux, même si Kyks avait des raisons atténuantes.

Depuis 4 ou 5 matchs Messi est moins mauvais que Mbappé... Personne ne le dit. #OGCNPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 8, 2023

Car s'attaquer à Kylian Mbappé n'est jamais neutre, surtout en le comparant à Lionel Messi. Et dans la foulée du message de Nabil Djellit, c'est un autre journaliste du quotidien sportif, Mathieu Grégoire, qui a ajouté sa voix. « Tu le dis et tu vois juste. Mais sans avoir ton don, je vois bizarrement Mbappé revenir en forme pour massacrer les redoutables défenses d’Angers, Troyes, Lorient ou Clermont… », ironise celui qui couvre l'actualité de l'Olympique de Marseille, et a visiblement oublié qu'il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait aussi « massacré » l'Olympique de Marseille au Vélodrome, ce que plusieurs internautes lui ont évidement rappelé. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité, Kylian Mbappé paraît traverser une petite baisse de forme à cet instant de la saison, et ce n'est pas faire injure que de le dire. Mais à tout cela, Christophe Galtier affirme avoir une réponse, et elle tient au rythme démentiel imposé à l'international français et à sa volonté de ne pas rater un seul match.

Kylian Mbappé est à bout de souffle

L'entraîneur du PSG a non seulement mis en avant ce surrégime de Mbappé, mais également le fait qu'il était à deux doigts de déclarer forfait pour ce déplacement à Nice. « Kylian a joué contre Nice son 51e ou 52e match de la saison, et il est normal qu'à certains moments vous ayez un coup de moins bien. Pour cette rencontre, il était très incertain. Je pense qu'il a joué diminué, mais il a tenu à être sur le terrain, à être avec l'équipe dans un moment difficile. Cela montre aussi un état d'esprit, une certaine solidarité. Quelques heures avant le match, on ne savait pas si Kylian allait pouvoir démarrer. Il a eu cette grande envie, cette détermination de le faire », a précisé Christophe Galtier, ce qui n'a toutefois pas tempéré les critiques de certains supporters, lesquels n'ont pas apprécié que leur joueur déballe sur la place publique les histoires de communication interne au PSG.

Messi ou Mbappé, le PSG veut les deux

Les réseaux sociaux ont évidemment relayé ce petit coup de colère, et cela au moment où l'avenir parisien de Lionel Messi est de plus en plus douteux, tandis que certains pensent que Kylian Mbappé veut faire le ménage dans l'effectif, mais milite pour conserver la Pulga. « Merci de le dire... Mais comme on est en France, Mbappé est protégé par les médias français. Par contre, Messi se fait défoncer par tout le monde, supporters, médias etc », « Et dire que ça le projette Ballon d'or mdrrr...stratosphérique...intouchable...joue dans la cour des grands...Haaland, Benzema, Mahrez, Vinicius, Osimhen...pour ne citer qu'eux... le bouffent matin, midi, soir… », les messages négatifs à l'encontre de Kylian Mbappé se sont multipliés, même s'il faut admettre que cela n'était pas toujours du fait de supporters parisiens. Nul n'est prophète en son pays, aussi fort soit-il, Kylian Mbappé n'échappe pas à cette règle.