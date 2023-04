Messi au PSG la saison prochaine, Mbappé a approuvé !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré les réticences des supporters et de Lionel Messi lui-même, le PSG veut prolonger la star argentine. La direction parisienne est d'autant plus motivée que Kylian Mbappé est le premier à demander cette prolongation.

Stop ou encore pour Lionel Messi au PSG ? La majorité des observateurs est pessimiste concernant une prolongation du septuple ballon d'or la saison prochaine. Messi n'a jamais été pleinement en confiance dans le club de la capitale et les mauvais résultats des dernières semaines n'ont rien arrangé. Plus que jamais, La Pulga a été prise en grippe par le public parisien. L'Argentin est même le principal joueur visé par les sifflets du Parc, étant accusé d'un manque d'investissement après son Mondial éblouissant au Qatar. De quoi pousser Messi dans les bras de son ancien club, le FC Barcelone. Tous les feux sont au vert pour un retour de l'enfant prodigue à la maison.

Mbappé veut continuer son duo avec Messi

Mais, le PSG n'a pas dit son dernier mot et continue de presser l'entourage de Messi pour continuer un an de plus. Si les supporters parisiens s'en étonnent, cette volonté est partagée par tous au club : l'Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et même Kylian Mbappé. C'est ce que précise le quotidien catalan Sport. Malgré leur supposée rivalité, les deux hommes s'entendent bien et le Français veut continuer la collaboration avec la Pulga.

🚨🚨Kylian Mbappe wants Leo Messi to stay and hopes that the squad will be improved next season . PSG President Nasser Al-Khelaifi is now leading the negotiations with Messi’s entourage. Orders from Doha still remains : Renew Leo at all costs. ✍️@sport #PSG🔴🔵 — PSG Chief (@psg_chief) April 8, 2023

Selon Sport, Mbappé a obtenu de Luis Campos l'engagement que le PSG construirait une bien meilleure équipe l'été prochain et celle-ci comprendrait Lionel Messi. Mbappé pense pouvoir être performant avec la Pulga à ses côtés et un milieu plus complet juste derrière eux. Avec le faible travail défensif montré par ces deux hommes et surtout Messi, il faudra une vraie armada autour d'eux pour combler leurs lacunes. Par contre, Mbappé se montre plus silencieux sur le cas de Neymar. Cela laisse supposer, comme l'été dernier, que le Kylian Saint-Germain ne veut plus de Neymar dans les parages.