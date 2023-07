Mbappé, Madrid craque et fait une offre à Paris

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne sait toujours pas s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Le club de la capitale et le champion du monde 2018 discuteront encore dans les jours qui suivent.

A Paris, c'est un peu le calme avant la tempête. En effet, Kylian Mbappé reprendra l'entrainement ce lundi. Et tout porte à croire que le Français fera encore parler de lui, dans un sens comme dans l'autre. Le PSG ne veut rien lâcher et si le Français ne veut pas prolonger au-delà de juin 2024, il sera alors placé sur la liste des transferts. Reste à savoir si le Real Madrid pourra rafler la mise, alors que les Merengue prévoyaient plutôt de le récupérer libre dans quelques mois. Mais voilà, les Espagnols n'ont pas une confiance aveugle en Mbappé et son clan après les refus des dernières années. Selon les informations de la presse espagnole, c'est la raison pour laquelle le Real Madrid pourrait finalement décider de passer à l'action dès cet été et plus dans les prochaines semaines.

Mbappé, le Real Madrid change tout

Defensa Central indique en effet ces dernières heures que Florentino Pérez veut revoir ses plans concernant Mbappé. L'idée serait de passer à l'action cet été, car l'espoir de voir le joueur de 24 ans arriver l'été prochain est jugé comme impossible. Les Merengue pensent que Mbappé aura prolongé d'ici-là avec le Paris Saint-Germain. C'est donc maintenant ou jamais pour voir l'ancien de Monaco rallier la capitale espagnole. Si cette stratégie se confirme, le message envoyé au PSG est clair : Le Real Madrid passera à l'action maintenant. Mbappé devra, de son côté, négocier ardemment avec sa direction.

Car en jeu, il y a une prime de 80 millions d'euros que veut toucher le crack de Bondy. Et pas question de faire de compromis dessus, même si le Real Madrid et Paris pourraient bien finir par se la partager. Comme l'a rappelé Nasser Al-Khelaïfi, le dossier devra être réglé avant la fin du mois de juillet. Tic-tac donc.