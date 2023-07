Mbappé, le dispositif anti-émeute pris près de Marseille

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est de retour en France à quelques jours de sa reprise de l'entrainement avec le PSG. Son passage dans le Vaucluse se fait avec la complicité des autorités pour essayer d'avoir une tranquillité maximale.

Les Etats-Unis puis le Cameroun, Kylian Mbappé a comme d’habitude beaucoup voyagé lors de ses vacances. Mais à moins d’une semaine de la reprise, l’attaquant du PSG a trouvé son dernier point de chute. Depuis quelques jours, le clan de l’international français est dans le Vaucluse, près d’Avignon, à Le Thor plus précisément. Cette petite commune de 9.000 habitants essaye de se faire discrète sur cette information qui a fini par être ébruitée sur les réseaux sociaux, puisqu’une courte vidéo de Mbappé s’échauffant sur le stade municipal a été diffusée. Son petit frère, également joueur du PSG, y avait été aperçu en fin de semaine dernière, et c’est désormais Kylian Mbappé qui a privatisé le stade Roger-Faury pour se maintenir en forme en fin de journée.

🚨🚨 MBAPPE| Lo han pillado entrenando y preparándo su temporada en el pequeño pueblo de Thor, en Vaucluse pero lo más destacable de todo es la indumentaria blanca que lleva sabiendo que el blanco es su color predilecto, su sueño sigue intacto de recalar en el R.M #DefensaCentral pic.twitter.com/Zc2iwgs6Tc — Madr7d7smo (@yagiz_madr7d) July 12, 2023

L’agenda du joueur tricolore n’est pas connu, mais tout a été mis en place avec les autorités pour que cela se passe le plus discrètement possible. Un cordon de gendarmerie évite les intrusions, et les pensionnaires habituels du stade, que ce soit du football ou du rugby à XIII, doivent s’entrainer hors du stade pendant encore quelques jours. En effet, Le Parisien révèle que le stade sera sécurisé jusqu’à dimanche, soit la veille de la reprise du PSG. Autant dire que le clan Mbappé a bien l’intention de rester dans les environs d’Avignon pour la fin des vacances du joueur parisien, même si le Maire de Thor tient également absolument que cela reste discret pour éviter les attroupements, et d’éventuels incidents.

Le Maire de Thor s'explique

« Je ne fais aucun commentaire. On ne veut pas d’émeute liée à sa venue, il faut que cela reste le plus discret possible », a expliqué au Parisien le maire Yves Bayon de Noyer. De son côté, la préfecture a confirmé la présence de quelques gendarmes pour éviter les débordements. Un choix compréhensible tant la popularité de Kylian Mbappé est importante. Récemment, son déplacement au Cameroun a provoqué des bousculades, et le match de gala prévu a été annulé pour des raisons de sécurité. Alors, dans un Vaucluse qui reste tout de même une terre marseillaise, tout le monde essaye de se la jouer discret sur le surprenant séjour de l’attaquant vedette du PSG.