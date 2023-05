Mbappé, le Big Boss du PSG, les premières décisions tombent

Dans : Kylian Mbappé.

Le départ de Lionel Messi laisse Kylian Mbappé seul au sommet de l'équipe parisienne. Il y aura des conséquences pour le PSG, et notamment pour Luis Campos, le futur entraineur et le mercato.

Neymar poussé dehors, ce n’est pas une nouveauté à Paris et ce n’est surtout pas une garantie en vue de l’été prochain. En revanche, ce qui est récent, c’est la mise à la porte de Lionel Messi, qui jouait un peu sur tous les tableaux, mais a permis au PSG de saisir l’opportunité de se défaire de lui avec son escapade non autorisée en Arabie saoudite. Résultat, le tableau s’est totalement éclairci pour Kylian Mbappé, qui sera plus que jamais la tête de gondole du projet du Paris SG la saison prochaine. Au moins pour un an. La fameuse MNM explose donc rapidement en vol, alors que Neymar n’est plus considéré comme un joueur fiable sur une saison entière en raison de ses performances en dents de scie, et surtout de ses blessures qui ne s’estompent alors qu’il a désormais plus de 31 ans.

Luis Campos conforté pour le mercato et l'entraineur

Neymar affaibli, Messi poussé dehors, le PSG va dérouler le tapis rouge comme jamais à Kylian Mbappé. L’attaquant révélé à l’AS Monaco a certes un contrat qui le rend libre dans un peu plus d’un an, mais il est le joueur phare de l’équipe, il est adulé à juste titre par les supporters, et il représente pour le Qatar un joueur jeune, originaire de la région parisienne, et au comportement irréprochable. Toutes les raisons sont là pour lui donner les clés du camion. Et cela va avoir une première conséquence de taille. En effet, sa relation avec Luis Campos n’a pas été du tout touchée par la déception des derniers mercatos et la saison manquée, et le Portugais aura de nouveau la confiance de l’attaquant français pour essayer d’améliorer le PSG cet été.

Une mission de taille pour l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et de Lille, qui sera pleinement intégré aux démarches pour trouver le futur entraineur. Une tache jusqu’à présent qui revenait souvent à l’Emir du Qatar en personne, ou à Nasser Al-Khelaïfi. Mais après avoir installé Christophe Galtier sur le trône, Luis Campos aura donc une deuxième chance.

Sur le plan du mercato également, Luis Campos va aussi changer son fusil d’épaule et arrêter de tout miser sur des joueurs qu’il apprécie comme Fabian Ruiz, Vitinha ou Carlos Soler, et se concentrer sur des espoirs français pour construire une équipe capable de mieux représenter le Paris SG sur le terrain. Et des pistes suggérées ou appréciées par Kylian Mbappé, comme Ousmane Dembélé ou Randal Kolo-Muani, vont logiquement en découdre dans les prochaines semaines.