Mbappé fait une promesse au Qatar, ça change tout

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé arrive au carrefour de sa carrière. Et ses choix de carrière sont beaucoup plus ouverts que prévu, sachant que le Real Madrid ne se met plus à genoux pour lui, que le PSG y croit plus que jamais, et que les clubs anglais préparent des offres colossales.

Toujours au centre des intérêts depuis le début de sa carrière stratosphérique, Kylian Mbappé va l’être encore plus au début de l’année 2024. Il sera entré dans la fameuse période de six mois précédant la fin de son contrat, et pourra donc discuter avec le club de son choix au sujet de sa future destination. Une période que le Paris SG redoute forcément, même s’il aura toujours le privilège de côtoyer au quotidien l’international français, et de pouvoir discuter avec lui de la future équipe, du mercato, de son salaire ou d’une éventuelle prolongation. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas trop désireux de forcer les choses, et d’effectuer un pressing trop constant pour obtenir des rendez-vous ou lui proposer une offre de prolongation de contrat au PSG.

Arsenal et Liverpool comptent leurs sous !

Ce sera donc tout le monde au même niveau à partir de janvier 2024, mais le journal britannique Record lâche plusieurs informations pour indiquer que l’avenir de Kylian Mbappé reste très ouvert, et n’est pas forcément uniquement tourné vers une arrivée au Real Madrid. A ce niveau, le club espagnol continue de se montrer prudent, et Florentino Pérez estime en interne ne pas être pressé et ne plus être totalement dépendant du bon vouloir de l’ancien monégasque. L’éclosion de Vinicius, celle en cours de Rodrygo, la signature réussie de Bellingham et la maestria de Carlo Ancelotti rendent cette saison madrilène plus que correcte, et Mbappé n’est pas forcément vu comme le Messie pour l’été prochain. Un point donc assez récent, qui fait que le Real Madrid ne fait plus forcément de KM7 un joueur indispensable pour l’avenir.

Outre le Real Madrid, les pistes anglaises sont bien réelles. Le Daily Record l’affirme, deux clubs tentent actuellement de monter un dossier avec des partenaires financiers afin de pouvoir faire une offre XXL à Kylian Mbappé, pour qu’il vienne en Premier League et gratuitement, avec forcément un copieux salaire. L’idée n’est plus saugrenue, et c’est pourquoi Liverpool et Arsenal travaillent sur cette possibilité. Deux clubs anglais de prestige et qui parlent à Kylian Mbappé, même si son idée toujours affichée reste de signer au sein de la Casa Blanca. Néanmoins, avec un pouvoir financier incroyable et une fascination anglaise pour le phénomène Mbappé, la Premier League va lui faire la cour en 2024.

Le PSG rêve de faire encore rager le Real

Enfin, dans ce panel de possibilités, le PSG n’a pas dit son dernier mot. Et à juste titre selon le Daily Record, qui lâche quelques informations sur ce sujet. Kylian Mbappé laisse régulièrement des indices positifs sur une éventuelle prolongation à Paris. Il serait par exemple ravi du nouveau visage pris par le club de la capitale à l’occasion du mercato, et aurait même promis d’être le leader de l’équipe parisienne qui gagnerait la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Si cela s’avérait exact, l’aventure aurait bien des chances de continuer, sauf victoire finale à Wembley le 1er juin prochain. Son intention de renoncer aux 100 millions d’euros de prime à la fidélité a été très appréciée par les dirigeants et même par le propriétaire qatari, ravi de voir que l’argent n’était pas la seule motivation de l’attaquant français. L’Emir Al-Thani rêve ainsi d’un accord lui permettant simplement de prolonger d’un an, jusqu’en juin 2025, comme c’était initialement prévu dans le contrat signé à l’été 2022. Voilà qui serait aussi vécu comme un nouvel affront par le Real Madrid, et ne ferait que décupler le plaisir des dirigeants et supporters du PSG. Une preuve en tout cas qu’absolument toutes les possibilités sont étudiées à désormais un mois du début d’année 2024.