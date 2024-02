Mbappé fait plier Madrid pour un bonus historique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas encore signé avec le Real Madrid, mais le joueur a chargé son entourage de négocier au couteau toutes les clauses financières de son futur contrat, lequel pourrait le lier jusqu'en 2030 avec les Merengue.

Le dernier maigre suspense concernant la venue de Kylian Mbappé à Madrid concerne la date de l'officialisation pour le club de Florentino Perez. Mais il ne fait aucun doute que le numéro 7 du Paris Saint-Germain portera le maillot blanc la saison prochaine, et cela pour plusieurs saisons, puisqu'un contrat de six ans attend Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Pour obtenir ce qu'il voulait depuis plusieurs années, le patron de la Maison-Blanche a été contraint de faire des efforts financiers, même si le président des Merengue fait passer le message via ses relais dans les médias qu'il a été impitoyable avec le clan Mbappé au niveau des négociations. Que ce soit sur le plan du salaire autour de 20ME au lieu du triple touché au PSG, ou des primes, le Real Madrid aurait fait plier le champion du monde français. Ce n'est pas réellement le cas sur tout.

Mbappé ne cède pas tout au Real Madrid

Du côté de AS, on affirme que Kylian Mbappé négocie encore très fort pour avoir une très large majorité des droits à l'image dans le cadre de son futur contrat, ce qui lui permettra de pouvoir éventuellement refuser d'apparaître dans des campagnes publicitaires qui ne lui conviendraient pas. Mais si le joueur de 25 ans a effectivement fait des concessions sur le plan de son salaire, il a négocié des primes d'un montant très conséquent. Et l'une d'elles a été dévoilée par FootMercato, elle concerne le possible gain d'un Ballon d'Or par Kylian Mbappé.

En rejoignant le Real Madrid, l'attaquant français sait qu'il va se rapprocher d'un trophée qu'il convoite plus que tout, Mbappé n'ayant jamais masqué que ses propres statistiques étaient presque aussi importantes que celles de son équipe, ce qui lui a même valu quelques critiques dans le passé. Et il a donc demandé, et obtenu qu'en cas de gain du Ballon d'Or, il touche 15 millions d'euros. Une prime qui peut se renouveler autant de fois que Mbappé sera en haut de la liste du prix remis chaque année par France-Football. Un montant à comparer avec le million d'euros empochés par Karim Benzema lors de sa victoire dans le Ballon d'Or 2022.

Journaliste pour AS, Andrés Onrubia affirme que désormais la totalité des questions financières du contrat liant Kylian Mbappé au Real Madrid est réglée ou presque. C'est toujours le droit à l'image qui se discute, et si Florentino Perez a cédé pour quelques primes, ce dossier est crucial. « Les droits à l'image sont le dernier obstacle à la signature complète de l'accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Dès la phase embryonnaire des négociations, la mère du joueur, Fayza Lamari, qui consacre 30 % des revenus de son fils à une association d'aide aux enfants les plus défavorisés, avait réclamé un pourcentage très important. Le champion du monde 2018 souhaite valoriser encore davantage sa marque personnelle », explique notre confrère, qui pense cependant que tout cela va se régler de manière rapide.