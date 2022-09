Ballon d’Or : Benzema, plus fort que Messi et Cristiano Ronaldo !

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Auteur d’une incroyable saison sous le maillot du Real Madrid et de l’équipe de France, Karim Benzema devrait logiquement remporter le Ballon d’Or en octobre prochain. Avec un record en poche ?

Chaque année, le Ballon d’Or fait débat au sein de la planète football, les avis divergeant sur les différentes stars pour l’attribution du trophée du meilleur joueur de l’année. Mais en 2022, tout le monde est unanime : Karim Benzema est le seul favori à la succession de Lionel Messi. Il faut dire que l'international français n’a pas laissé de place au doute, avec des folles statistiques de 44 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues. En gagnant des trophées importants, comme la Ligue des Champions et la Liga avec le Real Madrid mais aussi la Ligue des Nations avec l’équipe de France, KB9 a été l’homme de l’année. Si bien qu’il fait logiquement figure de favori dans la course au Ballon d’Or.

Benzema, le vainqueur le plus net au Ballon d’Or ?

🚨| Karim Benzema is expected to win the Ballon d'Or with the HIGHEST difference of points to the second place in the history of the award. @goal #rmalive pic.twitter.com/1TnOTRZNy0 — Madrid Zone (@theMadridZone) September 29, 2022

Quatrième en 2021, le meilleur classement de sa carrière, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais pourrait donc vivre un moment unique le 17 octobre prochain lors de la cérémonie du Ballon d’Or - France Football. À cette occasion, le classement des votes sera dévoilé, et celui-ci pourrait réserver une autre belle surprise à Benzema. Puisque selon les informations de Goal, le joueur de 34 ans pourrait battre un record, celui du gagnant le plus large. En effet, le Français devrait remporter le Ballon d’Or avec la plus grande différence de points avec le second. Un écart historique qui reste à confirmer, mais Benzema a tout pour faire mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux patrons de ce si prestigieux trophée individuel. Quoi qu’il en soit de l’écart entre Benzema et ses probables poursuivants, le fait de remporter le Ballon d’Or comme son idole Zinédine Zidane, dernier lauréat français en 1998, est sûrement ce qui fera le plus plaisir à KB9 le 17 octobre prochain.