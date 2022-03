Mbappé et Madrid, contrat secret signé sous 7 jours ?

Dans : Kylian Mbappé.

Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres à Paris et à Madrid, l'avenir de l'attaquant français étant encore incertain. Cependant, en Espagne, on affirme que tout sera réglé dans la semaine qui vient.

Kylian Mbappé a reçu un accueil chaleureux de Santiago-Bernabeu, même si l’ouverture du score par la star du PSG a calmé provisoirement l’ambiance du stade madrilène avant le triplé déjà légendaire de Karim Benzema. Depuis, tout le monde attend de savoir ce que Mbappé va décider pour la suite de sa carrière. Depuis le fiasco parisien, les sources françaises, y compris celles proches du joueur, affirment que tout est encore possible concernant une possible prolongation, le joueur souhaitant savoir ce que Doha va décider pour l’avenir. Mais ce samedi, Marca frappe très fort en révélant que tout cela n’est que pure fiction et que l’ancien Monégasque a bien décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid. « Le feuilleton Mbappé est sur le point de se terminer », annonce à sa Une le quotidien sportif proche de Florentino Perez. Pour Juan Ignaicio Gallardo, journaliste de Marca, le dossier va s’accélérer dans les prochains jours.

Ces derniers jours, et notamment depuis l’élimination du PSG, les négociations entre le Real Madrid et le clan Mbappé se seraient intensifiées et « tout indique que l’affaire sera réglée avant vendredi prochain » annonce le média, qui précise toutefois qu’aucune communication officielle ne serait faite avant la fin de l’actuelle saison, histoire de ne pas perturber la fin du championnat de France pour l’attaquant aux 157 buts sous le maillot de Paris. Ce dernier aurait également fait cette demande aux dirigeants madrilènes, Kylian Mbappé ne souhaitant pas que l’on puisse croire qu’il a déjà tourné la page. Sur le plan financier, Marca évoque toujours un salaire net de 25 millions d’euros par an, et une prime à la signature qui devrait être proche de 80 millions d’euros. Il y a quelques jours, Le Parisien affirmait que Doha était disposé à payer 50 millions d’euros net par saison à Mbappé, en lui donnant une prime de fidélité à 100 millions d’euros.

Bien évidemment, tout cela doit encore être confirmé, car il ne fait aucun doute que si effectivement Kylian Mbappé s'engage dans les prochains jours à rejoindre le Real Madrid, cela se saura très rapidement, officialisation ou non. Du côté du Paris Saint-Germain, l'espoir fou né il y a quelques semaines de pouvoir prolonger Mbappé avant qu'il parte libre risque bien d'avoir volé en éclats lors du naufrage à Santiago-Bernabeu. Une déroute qui pourrait donc coûter très très cher au PSG, et pas seulement sur le plan sportif cette saison.