Mbappé est la diva française, Riolo s'énerve

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

De l'avis de tous, malgré son but marqué, Kylian Mbappé a été très moyen face à Gibraltar. L'attaquant du PSG a eu du mal à peser sur la partie, ratant trop de choses sur le plan technique. Pour Daniel Riolo, cela s'explique par la trop grande prétention du joueur.

Le capitaine a été en difficulté vendredi soir à Gibraltar. Contrairement à ses dernières sorties en Equipe de France et notamment son match contre les Pays-Bas en mars, Kylian Mbappé a été peu fringant face à la 201e nation mondiale. Il a réalisé peu de différences et surtout commis trop d'erreurs sur le plan technique. La plupart des médias n'ont pas apprécié son match malgré le fait qu'il ait marqué un but et provoqué un but contre son camp. L'Equipe ne lui a donné qu'un petit 5 in extremis par exemple. La copie de Mbappé est clairement à améliorer avant la réception de la Grèce lundi.

Mbappé veut trop en faire, il doit jouer simple

Pour expliquer ce match difficile du prodige du PSG, on peut avancer le fait que Gibraltar a bien défendu et n'a laissé que peu d'espaces derrière. On peut aussi parler de la mauvaise qualité d'une pelouse bien trop sèche ou mettre en avant une Equipe de France au train de sénateur vendredi. Daniel Riolo ne veut pas céder à la facilité et pointe du doigt la mentalité de Kylian Mbappé. Sur RMC, il a estimé que le joueur du PSG avait raté son match car il n'a pas su jouer suffisamment simple. Mbappé a voulu trop en faire notamment dans ses dribbles, occasionnant des ratés. Même son penalty n'a pas été apprécié de Riolo et symbolise le pêché mignon de Mbappé : vouloir trop en montrer.

🗣 "Quand il veut être show-off, il est très agaçant. Techniquement ce ne sera jamais Neymar ou Messi. Il n'a pas ce rapport au ballon"



🇫🇷 Daniel Riolo n'a pas aimé le match de Mbappé contre Gibraltar. pic.twitter.com/qsc0ffKjkJ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2023

« Il en a fait des tonnes. Il a ce défaut encore, un truc qui me choque c’est ce déchet technique qu’il peut avoir. C’est complètement fou. Quand il perd autant de ballons mais surtout qu’il les perd parce qu’il veut tout faire, qu’il veut totalement tout monopoliser et qu’il joue façon rock-star genre show-off en en faisant des tonnes… Je trouve que c’est symbolisé par la façon qu’il a de tirer les penaltys, une façon que je trouve débilissime comme un double-pas en NBA. Il se force à regarder le gardien, il le fait par mode parce que plein de mecs veulent tirer les pénos comme cela. Mais, tire normalement bordel ! En plus, il ne maîtrise pas le geste. Quand il veut être show-off Mbappé, il est très agaçant. Techniquement, ce sera jamais Messi ou Neymar. Il aura jamais leur toucher de balle », a analysé Daniel Riolo dans l'After Foot. Autrement dit, il somme Kylian Mbappé de retrouver un peu d'humilité sous peine de connaître de nouvelles sorties de piste en bleu comme au PSG.