Mbappé et Ancelotti, le Real Madrid craint le pire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les performances actuelles du Real Madrid commencent à inquiéter, l'élimination dans la Coupe du Roi mettant une grosse pression sur Carlo Ancelotti avant de défier le PSG. Et le dossier Mbappé revient au premier plan.

Il y a seulement quelques semaines, du côté de Santiago-Bernabeu, on évoquait la double confrontation face au Paris Saint-Germain de manière sereine. Non pas que l’équipe madrilène souffre d’un sentiment de supériorité, mais Karim Benzema et ses coéquipiers marchaient sur la Liga et semblaient être au-dessus d’un PSG qui balbutie son football. Mais d’un seul coup, quelques grains de sable sont apparus, à la fois en championnat, mais c’est surtout l’élimination en Coupe d’Espagne, cette semaine à San Mamés, qui ont subitement fait grimper la température. Au point même que Marca s’agace désormais ouvertement de la manière dont Carlo Ancelotti gère la situation en l’absence de KB9, actuellement blessé, et plus généralement de son large effectif. Le successeur de Zinedine Zidane a beau avoir un palmarès et une réputation qui parlent pour lui, le ton commence à monter alors que le déplacement au Parc de Princes se profile dans dix jours et que le transfert de Kylian Mbappé hante les esprits du côté de Florentino Perez.

Ancelotti fait douter le Real Madrid

Journaliste pour Marca, et fidèle suiveur du Real Madrid, Elias Israel ne masque pas un malaise grandissant du côté de la Casa Blanca, ce qu’il résume dans un article titré « Ancelotti patine au pire moment ». Après avoir reçu de très nombreux compliments pour avoir réussi à remplacer Zinedine Zidane en réussissant notamment à relancer une équipe vieillissante, le Mister doit désormais faire face aux critiques déjà vécues par Zizou, à savoir l’incapacité à réussir à gérer un effectif où les deux joueurs les mieux payés, Gareth Bale et Eden Hazard, ont fait le show sur le banc de touche en Coupe du Roi, mais pas vraiment comme Madrid l’espère. Les deux « stars » ont en effet bien rigolé, alors que leurs coéquipiers galéraient. Et cette incapacité de Carlo Ancelotti à gérer ses deux vedettes supposées et les choix de Florentino Perez de ne pas recruter au mercato d’hiver juste pour s’offrir Kylian Mbappé font que l’on s'inquiète.

Le reporter madrilène estime le fait de signer la star française a mis tout le reste à l’arrêt, et que cela est à la fois un choix immédiat très risqué, mais qu'en plus il ne règle pas non plus les soucis à venir. « Si en économisant pour Mbappé et même Haaland vous ne signez personne d’autre afin d’avoir de la cohérence économique, et qu'en contrepartie que ni Carvajal, ni Ceballos, ni Valverde, ni Hazard, ni Bale, ni Jovic ne sont aptes à jouer une seule minute dans un match décisif, c’est que vous avez perdu vos repères. Si l'on ajoute à cela que l'on ne cherche pas à se forger une identité future à travers une équipe de jeunes qui pointe peut-être le bout de son nez, on peut en déduire que les performances d'une équipe tiennent au courage des entraîneurs et pas seulement du recrutement du club », constate Elias Israel, qui voit actuellement ce Real Madrid version Carlo Ancelotti le cul entre deux chaises, alors même que l'entraîneur italien de 62 ans pourrait avoir sous ses ordres les deux stars actuelles du football. De quoi faire aussi cogiter Kylian Mbappé concernant son avenir au PSG ou chez les Merengue ? La question commence à agiter Madrid.