Madrid ne veut plus de Mbappé révèle la Cadena Ser ‍!

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé ne sera pas au Real Madrid révèle ce mercredi soir l'une des plus puissantes radios espagnoles. Florentino Perez aurait tranché dans le vif.

Jésus Gallejo, journaliste pour la Cadena Ser, fait une annonce fracassante, puisqu’il révèle que selon ses sources, « le Real Madrid exclut définitivement la signature de Kylian Mbappé », et cela même si le numéro 7 du Paris Saint-Germain décide de ne pas prolonger afin d’être libre à la fin de son contrat en juin 2024. Pour justifier cette décision brutale du club espagnol, le président madrilène s’appuie sur trois problèmes qu’il considère comme majeurs. Le premier concerne le salaire de Mbappé, lequel exige au moins 20 millions d’euros par saison, plus une prime à la signature colossale.

Trois raisons pour refuser Mbappé à Madrid

Le deuxième est qu’à 24 ans, l’attaquant français n’est plus un jeune premier, et le Real Madrid veut désormais clairement miser sur des jeunes prodiges, comme il l’a fait avec Camavinga et Tchouaméni, et comme il le fera avec Endrick, la pépite de Palmeiras qui va débarquer à Santiago-Bernabeu à l'été 2024 alors qu’il n’aura que 17 ans. Enfin, le revirement de Kylian Mbappé en 2021, alors que Florentino Perez pensait avoir bouclé sa signature, a laissé des traces au sein des dirigeants madrilènes, mais également chez les supporters des Merengue, lesquels ne sont pas du tout unanimes concernant le joueur français.

« Tout cela fait que le Real Madrid exclut de recruter l’attaquant du PSG l’été prochain », écrit Jésus Gallejo. De quoi peut-être dévoiler les raisons du fameux communiqué de presse publié par le Real Madrid samedi dernier, le club de la capitale ayant subitement indiqué qu'en aucun cas des négociations étaient en cours avec le clan Mabppé. Si tout cela se confirme, c'est évidemment un incroyable retournement de situation pour le champion du monde 2018 et pour le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi, qui avait mis Mbappé dans un loft cet été avant de le faire revenir dans le groupe sans dévoiler les raisons de ce changement d'attitude, pourrait bien avoir gagné son pari de prolonger le meilleur buteur de l'histoire du PSG.