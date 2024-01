Mbappé écoeuré par Luis Enrique, déflagration au PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison ne fait plus aucun doute pour Daniel Riolo, qui estime que Luis Enrique ne fait rien pour donner au meilleur buteur du PSG l’envie de prolonger.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision, que les dirigeants parisiens ainsi que ceux du Real Madrid attendent avec impatience. Le club merengue aurait aimé une réponse en janvier mais le capitaine de l’Equipe de France n’est pas du genre à se laisser imposer un timing. Pour l’heure, l’ancien Monégasque laisse planer le mystère mais la tendance est de plus en plus à un départ du PSG à la fin de la saison.

Daniel Riolo pense que Kylian Mbappé va partir

Ce n’est pas Daniel Riolo, souvent bien informé sur ce dossier, qui va dire le contraire. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a au contraire confié que les choix de Luis Enrique poussaient plus que jamais Kylian Mbappé vers la sortie. Le positionnement du joueur, utilisé exclusivement comme avant-centre depuis plusieurs mois, risque d’être crucial dans le choix à venir de l’attaquant parisien et cela même s’il y a de grandes chances qu’il soit utilisé dans un rôle similaire au Real Madrid, où les ailes sont déjà bien prises avec Vinicius et Rodrygo.

« On ne découvre pas le personnage, on sait qu’il est très égoïste et méprisant. Quand je dis ‘avec les médias’, j’insiste toujours sur l’idée que nous ne sommes là que pour être des intermédiaires et que je me fous absolument de savoir s’il me parle bien ou mal. C’est son rapport à la population du football (…) Il m’a encore agacé dimanche à ne pas répondre, à bricoler son équipe comme il a envie de la bricoler. Ça, il en est libre, il est l’entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Beraldo, ce qu’il a décidé absolument de faire de Mbappé qui d’ailleurs provoquera son départ » a confié Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre au sujet des volontés de départ de la part de Kylian Mbappé, en partie à cause de Luis Enrique.

Luis Enrique responsable du départ à venir de Mbappé ?

« Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position. Comme il est dans sa dernière année au PSG, il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Évidemment qu’il n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer. Qu’il le fasse, c’est un choix d’entraîneur mais que, derrière, il ne veuille rien expliquer jamais et qu’il méprise ceux qui lui posent des questions, c’est parfaitement inadmissible » a lâché le journaliste de l’After Foot, intimement persuadé que Kylian Mbappé n’est pas heureux au PSG ces dernières semaines et que sa position sur le terrain en est responsable. De quoi envisager un départ vers le Real Madrid dans les semaines à venir ?