PSG ‍: Kylian Mbappé à l’Inter Milan, la folle annonce ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG est en plein bras de fer avec le Real Madrid pour conserver Kylian Mbappé. Mais un homme d'affaire finlandais aux énormes ambitions annonce le rachat de l'Inter Milan et la volonté d'y amener l'attaquant français.

Sauf nouveau miracle de la part de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé sera en fin de contrat à l’issue de la saison en cours. Malgré le forcing des dirigeants parisiens, il y a de grandes chances que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ait toutes les portes ouvertes l’été prochain. Cela se résume souvent à un duel entre une prolongation au Paris SG et un départ pour le Real Madrid. Pourtant, d’autres clubs aimeraient bien avoir leur mot à dire. Notamment à Liverpool, qui a des supporters dans le clan Mbappé, et surtout qui a désormais des moyens financiers copieux après avoir décidé, l’été dernier, de franchir un cap en tentant des opérations importantes sur le plan financier. Mais, et si Kylian Mbappé recevait une offre incroyable d’un géant européen qui n’a jusqu’à présent jamais été évoqué ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Il s’agit de l’Inter Milan, qui n’est pas n’importe qui puisque finaliste en titre de la Ligue des Champions et déjà leader de Série A après 11 journées. Le club lombard appartient à la famille Zhang, qui est empêtré dans des ennuis judiciaires partout dans le monde, et qui a aussi d’énormes emprunts à rembourser, dont ceux qui lui ont servi à racheter l’Inter Milan il y a plusieurs années de cela. C’est pour cela qu’en cas de belle offre, l’homme d’affaire chinois Steven Zhang est à l’écoute des offres. Il comptait vendre le club italien pour plus d’un milliard d’euros, mais aurait revu son prix à la baisse. De quoi provoquer la sortie musclée de Thomas Ziliacus. Ce philanthrope finlandais basé à Singapour a annoncé la couleur et compte désormais racheter l’Inter Milan avec son fonds d’investissement XXI Century Capital.

Mbappé à l'Inter, ce n'est plus un rêve

Un communiqué de presse a été publié pour annoncer une enveloppe de 2,5 milliards d’euros afin d’investir dans la mode, l’immobilier et le football en Italie. Un intérêt pour l’Inter Milan confirmé par son patron scandinave. « Je pense savoir combien la famille Zhang veut. Et nous ne sommes pas loin de ce niveau désormais. Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l'actuel propriétaire de l'Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club. Nous voulons racheter l’Inter et en faire le plus grand club du monde. Notre but sera de le faire encore plus grandir. Nous allons faire augmenter ses revenus en créant des services pour les fans à travers le monde. Nous serons beaucoup plus fort sur le marché des transferts. La conséquence sera de rendre possible l’achat de top joueurs, et ainsi, d’améliorer une équipe déjà très forte. Par exemple, s’offrir Kylian Mbappé ne sera désormais plus un rêve pour l’Inter. Chaque saison, nous viserons le Scudetto et la Ligue des Champions », a confié Thomas Ziliacus sur la plateforme TV Play. Une ambition affichée qui pourrait donc rapidement se concrétiser selon le Finlandais, qui se voit bien racheter l’Inter Milan lors du passage à la nouvelle année. A temps pour faire une offre pour Kylian Mbappé en fin de saison, c’est en tout cas ce qu’ambitionne de faire l’homme d’affaires désireux de frapper très très fort avec le club lombard.