Liga ‍: Mbappé permet au Real de revenir sur le Barça

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

14e journée de Liga :

Stade municipal de Butarque.

Leganes - Real Madrid : 0-3.

Buts : Mbappé (43e), Valverde (66e), Bellingham (86e) pour le Real Madrid.

Avec cette victoire nette et sans bavure, le Real Madrid remonte à la deuxième place de la Liga et revient à quatre points du Barça avec un match en moins. Autant dire que la course au titre est bien relancée en Espagne !