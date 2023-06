Mbappé au Real, Simeone se charge de tout ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Si Kylian Mbappé fait encore une grande saison, il a vu apparaître deux concurrents sérieux au ballon d'or ces dernières années : Erling Haaland et Vinicius Junior. Toutefois, Diego Simeone met le Français au-dessus du lot, voulant son arrivée en Liga plus que tout.

Après l'ère Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, il incarne le présent et le futur du football mondial. Kylian Mbappé est la grande star actuelle, en France et dans le monde. Cette saison, il a encore franchi un palier aux yeux des passionnés de ballon rond. Irrésistible en Ligue 1, il a marqué le Mondial 2022 de son empreinte avec 8 buts dont un triplé en finale. Mais, ses grandes performances ont été un peu occultées depuis le début d'année 2023. La faute à deux hommes : Erling Haaland et Vinicius Junior. Avec Manchester City et le Real Madrid, ils ont performé en Ligue des champions pendant que Mbappé passait vite à la trappe avec le PSG. Avec 51 buts en 52 matchs, Haaland s'est imposé comme la référence des buteurs européens.

Simeone est fan de Mbappé, le meilleur à ses yeux

Si Mbappé est le meilleur en Ligue 1, Haaland domine le meilleur championnat du monde la Premier League. De quoi le placer au-dessus du Français pour certains observateurs. Ce n'est toutefois pas le cas de Diego Simeone. Le technicien de l'Atlético Madrid a clamé son amour pour le gamin de Bondy qu'il considère supérieur à Haaland et Vinicius. « Avec ce qu'il est en train de faire, Vinicius peut devenir un prochain Ballon d'Or. C'est un garçon qui a énormément progressé et il fait partie de ces joueurs qui peuvent te faire gagner un match à eux tout seul. Mais entre lui et Mbappé, Mbappé à 100 %. À 100 %. [...] Entre Mbappé et Haaland ? Mbappé. C'est un joueur extraordinaire qui fait tout bien, à seulement 24 ans. C'est de la folie », a t-il lâché dans l'émission El Partidazo de la radio Cadena COPE.

Une admiration telle qu'El Cholo rêve même de voir Mbappé venir renforcer les rangs du rival historique de son club, le Real Madrid. « Nous, on ne peut pas le recruter (à l'Atlético). Le Real Madrid recrute toujours les meilleurs joueurs. Pour le Championnat espagnol, si Mbappé vient au Real et Messi revient au FC Barcelone, ce serait fantastique », a t-il ajouté. Venant de cet argentin pur jus, on ne pouvait espérer plus bel hommage pour Kylian Mbappé. C'est surtout la preuve que la Liga attend plus que jamais la star française. Diego Simeone devra sans doute attendre l'été 2024 pour être contenté.