Mbappé au Real Madrid, le plan de l'annonce dévoilé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va faire sa grande annonce dans les prochains jours au sujet de son avenir. L'Equipe affirme que le plan est désormais clair et que l'idée n'est pas d'attendre toute la saison pour dévoiler ses intérêts.

Luis Enrique s’est voulu rassurant ce mercredi soir sur l’état de santé de Kylian Mbappé, qui a été victime de quelques belles fautes ce mercredi contre Brest en Coupe de France, notamment celle de Lilian Brassier qui aurait pu gravement le blesser. L’attaquant du PSG s’est relevé en boitillant et son état de santé ne suscitait, à chaud, pas de grosses inquiétudes. « Les médecins l'observeront jeudi. Il a pris un gros coup à la cheville, mais il a pu finir le match, et je ne crois pas que ce soit très grave », a livré l’entraineur du club de la capitale. Un soulagement - à confirmer - à une semaine du retour de la Ligue des Champions, tant Paris aurait du mal à se remettre de l’absence de son numéro 7 pour les grands matchs. Une confrontation avec la Real Sociedad forcément très attendue même si à l’heure actuelle, c’est une prise de parole de Kylian Mbappé en personne qui est également attendue.

Une décision prise mi-janvier, Mbappé va s’y tenir

L’avenir du buteur du PSG semble tout tracé, avec une fin de contrat à Paris et une envolée ensuite pour Madrid afin de signer au Real. La tendance est très forte mais le suspense reste présent, notamment parce que des retournements de situation ont déjà eu lieu dans ce dossier. Surtout qu’aucun accord contractuel n’aurait pour le moment été trouvé entre le clan Mbappé et Florentino Pérez. En Espagne, on évoquait récemment la possibilité que la saison se passe sans que le silence ne soit brisé, la crainte de l’ancien monégasque étant de prendre le risque d’affronter le Real Madrid après avoir annoncé son intention de signer pour le club merengue.

CdF : Le PSG et Mbappé souffrent mais se qualifient https://t.co/VtA0LIYNbZ — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2024

Une prudence qui peut se comprendre, mais qui ne sera pas de mise selon L’Equipe. Pour le quotidien sportif, Kylian Mbappé va faire sa grande annonce dans les prochains jours, comme cela était prévu. C’est ce que le meilleur buteur de l’histoire du PSG a décidé il y a quelques semaines, et qu’il va donc mettre en place avant le match face à la Real Sociedad, mercredi prochain. Autant dire qu’une annonce imminente est probable, même si plus la prise de parole se fera proche de la Ligue des Champions, plus cela pourra nuire au groupe et au vestiaire et être mal compris. En tout cas, chez les joueurs parisiens, à l’image de la déclaration en ce sens de Lucas Hernandez, on laisse clairement Mbappé régler ses affaires personnelles, et on profite de la grande forme du kid de Bondy pour monter en puissance en vue de l’objectif européen.