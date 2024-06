Mbappé au Real Madrid, le clan Messi l'agresse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. L'attaquant de 25 ans sera logiquement très attendu par ses admirateurs mais aussi détracteurs.

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Le Français va démarrer un nouveau chapitre en Espagne et compte bien réaliser tous ses rêves, Ligue des champions et Ballon d'Or compris. Il devra pour cela se battre et très certainement se réinventer. Surtout que la concurrence sera rude, à la fois dans son équipe mais aussi ailleurs. S'il a de nombreux fans, Kylian Mbappé devra aussi composer avec bon nombre de détracteurs. Certains sont plus connus que d'autres... Du côté du clan Messi, Mbappé ne fait pas du tout l'unanimité.

Mbappé, la famille Messi n'est pas vraiment fan

Le journaliste José Ramón de la Morena a récemment réalisé, pour sa fondation, une interview avec les enfants de Leo Messi et Luis Suárez. L'occasion d'aborder avec eux la récente signature de Kylian Mbappé au Real Madrid et sa concurrence avec Haaland. Et au moment de savoir qui de Mbappé ou Haaland les deux jeunes garçons préféraient, ils ont tous les deux répondu en faveur du Norvégien. Si cette parole n'engage qu'eux et non leur papa, nul doute que ces déclarations feront parler, surtout en Amérique du Sud. L'image de Mbappé n'y est pas très estimée, lui qui a plusieurs fois négligé le football sud-américain par rapport à celui européen. Récemment, c'est Leo Messi en personne qui l'avait quelque peu rectifié, lui rappelant quelle nation était la championne du monde en titre. Lors de cet Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé aura en tout cas une belle occasion de prouver qu'il peut encore marquer les esprits et être l'acteur majeur d'une grande compétition. Idem pour Leo Messi et Luis Suarez lors de la Copa America.