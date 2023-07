Mbappé au Real Madrid, la présentation vendue 1 million d'euros

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid serait un coup médiatique considérable sur la planète football. Les grandes marques ne s'y trompent pas, étant prêtes à tout pour associer leur image à ce moment et à la star que représente Mbappé.

Cet été, tout semble s'être décanté dans le futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le joueur français a mis le PSG devant le fait accompli et la saison 2023-2024 est bien partie pour être la dernière du joueur à Paris. Logiquement, en 2024, Mbappé signera au Real Madrid pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Les Merengue ne doutent pas de leur capacité à conclure le dossier, les observateurs étrangers non plus. Les multinationales notamment sont déjà sur le pied de guerre pour s'associer à l'évènement. Il faut dire que Kylian Mbappé pèse énormément médiatiquement comme le Real Madrid d'ailleurs.

La signature de Mbappé au Real déchaine une marque

Selon le site Defensa Central, c'est déjà l'effervescence concernant la future présentation du joueur à Madrid. En effet, les multinationales rêvent d'associer leur image à ce moment, souvent bien mis en scène par le média du club madrilène. L'une de ces marques proposerait entre 1 et 3 millions d'euros au Real Madrid pour être présente au moment de la présentation de Kylian Mbappé.

LeBron James' all-time NBA earnings: $531M



Kylian Mbappe’s potential 1 year salary with Al-Hilal: $776m pic.twitter.com/uM5KLRqHS4 — Total Football (@TotalFootbol) July 24, 2023

De quoi donner le sourire aux Madrilènes et à Florentino Perez même si les choses ne seraient pas aussi profitables qu'il n'y paraît. L'entreprise en question, dont l'identité n'a pas été précisée par Defensa Central, ne serait pas un sponsor habituel du Real Madrid. Cela n'arrange pas le club merengue vis-à-vis de ses partenaires officiels attitrés. Le Real n'est pas sûr d'accepter cette offre qui serait tout simplement un casse-tête judiciaire. Cependant, cela vient confirmer qu'avec Kylian Mbappé, le Real Madrid peut s'attendre à de superbes retombées financières à l'échelle mondiale.