Neymar et Mbappé, le divorce est officiel

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Rivaux sportifs mais amis, c'est ce que prétendaient être Kylian Mbappé et Neymar du côté du PSG. Une alliance de façade qui n'a pas résisté au temps et surtout au départ du Brésilien cet été.

Cet été, la fragile MNM a volé en éclats au PSG et finalement personne ne s'en plaint, les trois joueurs concernés comme le club parisien. Lionel Messi a quitté Paris dans l'amertume, Neymar lui a emboité le pas non sans une pointe de déception. Le Brésilien a été quelque peu poussé dehors, lui qui a enchainé trop de blessures ces dernières saisons. Surtout, cela fait plusieurs années que Kylian Mbappé réclamait son départ en interne. Un comble quand on sait que les deux joueurs, arrivés ensemble en 2017, aimaient communiquer sur leur amitié sur et en dehors du terrain. Plus personne n'était dupe concernant cette complicité de façade entre Mbappé et Neymar.

Mbappé et Neymar coupent les ponts sur Instagram

Depuis son départ, le Brésilien aimait surtout envoyer des piques plus ou moins discrètes à son ancien coéquipier français. Il repostait des messages critiques envers le Français comme lors de ses derniers mois au PSG. La rupture semblait consommée entre les deux joueurs sans qu'une manifestation concrète ne se fasse sentir. C'est désormais chose faite puisque les deux joueurs se sont séparés...sur les réseaux sociaux.

🔴 Neymar et Kylian Mbappe ne se suivent plus sur Instagram. ❌ pic.twitter.com/963KQrQiTn — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) September 14, 2023

Comme le font remarquer plusieurs comptes de supporters parisiens dont Mega PSG notamment, les deux joueurs ont cessé de se suivre sur Instagram depuis quelques jours. Une séparation logique après le transfert de Neymar à Al Hilal. Il n'était plus question pour Kylian Mbappé et pour le Brésilien de faire semblant de s'entendre. L'union sacrée du PSG est bel et bien terminée, entre deux joueurs trop différents l'un de l'autre et surtout trop rivaux sur le plan individuel. Un sacré changement par rapport à leur arrivée commune à Paris, où ils ne se quittaient plus et où toute la France craignait de voir Mbappé se "Neymariser".