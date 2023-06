Mbappé au PSG jusqu'en 2028 ‍? Il attend une décision urgente

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Depuis une semaine et sa fameuse lettre, Kylian Mbappé a mis la pression à tout le PSG. Son départ est déjà envisagé pour 2024 voire dès cet été. Jacques Vendroux en est conscient mais le journaliste croit toujours à une prolongation du joueur à Paris.

En une semaine, les rêves du PSG et de ses supporters de bâtir l'équipe autour de Kylian Mbappé se sont peut-être évaporés. En effet, le joueur a communiqué au club parisien son envie de ne pas prolonger son contrat et de ne pas lever l'option d'un an présente dans son contrat. Mbappé risque donc de quitter le PSG en 2024 voire avant car la direction parisienne voudrait bien récupérer de l'argent dans l'aventure. Un séisme légèrement atténué par les déclarations du joueur, lequel affirme encore que « le PSG est sa seule option pour le moment », selon ses propres mots.

L'avenir de Mbappé ne dépend que de lui

Kylian Mbappé entend donc disputer la prochaine saison sous les couleurs du club parisien. Cependant, peu d'observateurs et de supporters du PSG pensent le voir continuer au-delà. Rares sont les personnes à croire le contraire mais c'est le cas de Jacques Vendroux. Le journaliste très expérimenté estime qu'il faut s'attendre à tout venant de Kylian Mbappé et qu'il est le seul décideur dans le dossier concrètement. S'il veut prolonger, il le fera sans aucun doute.

« Il est libre en 2024, ça veut dire qu’il peut signer dans n’importe quel club au monde. Mais, ça veut aussi dire qu’il peut, dans 8-10 jours, signer un nouveau contrat avec le PSG d’une durée de 4, 5, 6 ans. Ça peut faire partie du film, il décide de tout depuis un long moment maintenant. Mais, il faut qu’il se décide très très vite car en janvier 2024… (il peut négocier avec les autres clubs) », a t-il lâché sur Europe 1. Un enthousiasme solitaire mais audible. Il suffirait de quelques changements au PSG voire d'un seul pour modifier l'état d'esprit de Kylian Mbappé. Le nom du futur entraîneur et les recrues estivales sont ainsi attendus de pied ferme.