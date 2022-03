Mbappé au PSG, 450 millions d'euros pour un miracle !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les jours passent et l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas connu. De quoi laisser de l'espoir au Paris Saint-Germain, même si du côté du Real Madrid on affiche un optimisme démesuré. Le PSG va toutefois bénéficier d'un atout supplémentaire.

Kylian Mbappé s’était engagé à ne pas faire de choix concernant le faire de prolonger son contrat au PSG ou de rejoindre librement le Real Madrid, où on l’attend avec impatience depuis des années, avant la double confrontation européenne entre les deux clubs. On connaît le scénario vécu par Mbappé et ses coéquipiers en Ligue des champions, mais pour l’instant le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’actuel de leader de Ligue 1 est resté totalement muet sur ce sujet. De quoi laisser la place à toutes les supputations et donner de l’espoir aux deux clubs. Du côté de Florentino Perez, on a à la fois manié le bâton, en affirmant que Kylian Mbappé devait signer cet été, ou plus jamais il ne le fera, mais on s’est également montré plus tendre en expliquant qu’une telle star a toujours sa place au Real Madrid. Face à cela, Nasser Al-Khelaifi sait qu’il doit offrir à celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde les moyens d’être le patron d’un PSG conquérant. Et pour cela il faut de l’argent.

450 millions dans les poches du PSG, ça peut changer l'avenir de Mbappé

Du côté du Parc des Princes, les finances ne sont pas un problème, mais si réellement Doha veut permettre à Kylian Mbappé d’avoir à ses côtés des joueurs et un staff qui seront sportivement à son service, il va falloir faire fort. Outre l’offre colossale de 200 millions d’euros offerts pour une prolongation de deux ans, le Paris Saint-Germain devrait bénéficier d’un jackpot colossal pour s’offrir un nouveau mercato XXL. Selon AS et Defensa Central, le contrat que s’apprête à signer la Ligue de Football Professionnel avec CVC Partners, un fonds d’investissement luxembourgeois, devrait rapporter 450 millions d’euros au PSG. En échange de 13% du capital de sa future société commerciale, la LFP va empocher 1,5 milliard d’euros, dont Paris pourra profiter majoritairement, CVC ayant exigé la présence du club de la capitale dans le deal pour qu’il soit validé. Échaudé par son contrat en Liga, que le Real Madrid et le Barça ont finalement refusé de signer, l’investisseur a cette fois fixé les règles et sans le PSG, rien ne sera acté. L’enveloppe dont va profiter Nasser Al-Khelaifi est forcément vue comme un nouvel atout dans le dossier Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Les médias espagnols sont donc remontés comme des pendules contre le Paris Saint-Germain qui écrase tout le monde financièrement et en veut toujours plus, oubliant rapidement que le FC Barcelone et le Real Madrid travaillent toujours sur la création d'une Super League afin de gagner là encore des centaines de millions d'euros. Au milieu de cette bataille, Kylian Mbappé reste d'un mutisme absolu et forcément cela engendre encore et toujours des rumeurs, chaque geste de l'attaquant vedette étant interprété dans un sens ou dans un autre. Ce dimanche, Mbappé va croiser la route de son ancien club, l'AS Monaco, et là encore les regards vont se tourner vers la stade Louis II afin de savoir si ce sera le grand jour pour une annonce de la star tricolore du PSG.