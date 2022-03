1,5 milliard d'euros, le PSG tient la Ligue 1 par la gorge !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel envisage de céder 13% de sa filiale commerciale au fond d'investissement luxembourgeois CVC, ce qui lu rapportera 1,5 milliard d'euros. Mais le PSG a son mot à dire.

Dans un communiqué, la LFP a officialisé vendredi être entrée en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC dans le cadre du projet de création d’une société commerciale. Cette opération permettrait à la LFP de céder 13% de la nouvelle société commerciale en contrepartie d’1,5 milliard d’euros, valorisant ainsi la société commerciale à 11,5 milliards d’euros. De quoi se frotter les mains pour les clubs de Ligue 1 après deux années très compliquées en raison de la crise du covid, mais surtout du fiasco Mediapro. Vincent Labrune peut donc se féliciter de cette probable future opération, laquelle permettra par exemple d’effacer les prêts garantis par l’état. Sur les 1,5 milliard d’euros, il devrait rester 1,1 milliard à disposition, mais comme l’explique L’Equipe, ce sont les gros clubs qui vont bénéficier le plus de cette opération, et notamment le Paris Saint-Germain. Et c’est clair, le PSG joue un rôle pivot dans l’accord à venir avec le fond d’investissement luxembourgeois, CVC ayant déjà connu des soucis en Espagne et ne voulant pas vivre la même chose en France.

Sans le PSG, c'est non à 1,5 milliard d'euros pour la Ligue 1

La @LFPfr entre en négociations exclusives avec CVC



Communiqué 📝➡️ https://t.co/vxTkeIP3Ve pic.twitter.com/JvoK94v1eG — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 18, 2022

Personne ne l’a oublié, au cœur de l’hiver, en quête de financement, la Liga avait fait savoir via Javier Tebas, qu’elle avait signé un deal avec CVC pour empocher près de 2 milliards d’euros, mais dans la foulée, le FC Barcelone et le Real Madrid, lancés dans le dossier de la Super League, avaient refusé de s’engager dans ce deal. En France, l’investisseur a été clair selon Etienne Moatti, si le Paris Saint-Germain n’est pas présent dans l’accord final, alors il n’y aura aucune signature et les 1,5 milliard s’envoleront. CVC est ferme sur ce point et renforce un peu plus la position du club de la capitale dans la hiérarchie du football professionnel français. A ceux qui en doutaient encore, on ne prête qu'aux riches, même si dans ce dossier, l'OM, l'OL et d'autres clubs auront droit à de très grosses miettes.