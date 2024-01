La vie de Mbappé est un enfer, il dit non

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Récemment, Kylian Mbappé a fait parler de lui après une sortie sur sa vie privée. L'attaquant du Paris Saint-Germain se plaint de ne pas pouvoir faire des choses normales comme aller acheter sa baguette. Un journaliste le comprend très bien.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, mais aussi l'un des sportifs les plus populaires et influents en France et dans le monde, Kylian Mbappé est connu de tout le monde, même de ceux qui ne s'intéressent pas au football. À 25 ans, il est l'une des personnalités les plus connues du pays. Chacune des prises de parole du capitaine de l'équipe de France est interprétée et décortiquée. Lors d'un extrait de son interview pour l'émission Envoyé Spécial, le joueur du PSG a confié être frustré de ne plus pouvoir faire des choses simples de la vie comme sortir de chez lui tout seul, manger au restaurant ou aller chercher son pain. Sa notoriété et son statut lui empêchent cela. Sa déclaration n'a pas fait l'unanimité. Toutefois, Christophe Cessieux, un des journalistes vedettes de RMC, a entendu le message de Kylian Mbappé et comprend son mal-être.

Mbappé a perdu en liberté et en spontanéité

🗣💬 "Je n'en voudrai pas de cette vie. Il a perdu une certaine liberté dans sa vie. Il n'est pas à plaindre bien sûr mais son statut a changé."@ccessieux06 analyse la sortie de Mbappé sur sa vie et les contraintes inhérentes à sa médiatisation. #RMCLive pic.twitter.com/sBxpzR0HiW — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) January 7, 2024

« Je n'en voudrai pas de cette vie. Ça peut paraître dingue, mais il a perdu une certaine liberté. Quand tu es obligé de calculer si tu peux sortir de chez toi. Kylian Mbappé n'est pas à plaindre bien sûr, mais son statut a changé. Il constate les choses. Ça me rappelle le Mbappé spontané au début de sa carrière. On l'a adoré pour ça à ses débuts. Il sait bien que la moindre chose qu'il va dire pourra être interprétée d'une autre manière. Il a perdu la spontanéité dans sa façon de répondre et de vivre » a expliqué le journaliste lors de l'émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC, qui a apprécié l'honnêteté du Parisien concernant sa vie privée. Christophe Cessieux le concède, il ne souhaite pas avoir le quotidien problématique de Kylian Mbappé.