Mbappé à vendre, le PSG a déjà six acheteurs ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'ultimatum est lancé : au 31 juillet, Kylian Mbappé aura prolongé au PSG ou sera vendu dès cet été. Même si le joueur veut rester cette saison, les prétendants sont nombreux à travers le monde pour le faire changer d'avis.

Plus les jours passent et plus la situation semble tendue au PSG autour de Kylian Mbappé. Le discours se durcit à mesure que les choses s'enlisent. Le PSG ne veut pas laisser partir gratuitement Mbappé en juin 2024. Soit le gamin de Bondy prolonge son contrat, soit il est vendu dès cet été. Nasser Al-Khelaifi a même choisi le 31 juillet comme date limite de l'ultimatum lancé au joueur parisien. Le PSG n'a pas les choses en main dans le dossier, néanmoins il s'efforce de mettre Mbappé devant le fait accompli. Ce dernier a été exclu de la tournée au Japon et le PSG sonde le marché pour un transfert.

Le Real Madrid et 5 clubs sur Mbappé

Le PSG veut à tout prix récupérer un chèque, si possible d'au moins 150 millions d'euros. La vente tant espérée est possible au vu des nombreux clubs intéressés par Kylian Mbappé. Marca en a listé six très exactement. Outre le Real Madrid, on trouve la formation saoudienne d'Al Hilal capable d'offrir un salaire XXL à Mbappé : 400 millions d'euros sur deux ans ! Mais, Mbappé est aussi un joueur recherché dans la très riche Premier League.

🚨 Chelsea are monitoring the situation of French star striker Kylian Mbappe.

🇫🇷 🔵 #PSG 🔵 #CFC pic.twitter.com/VssBPcqSN6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 23, 2023

Manchester United est un candidat plus que crédible pour l'accueillir. Grand nom du football européen, il possède une solidité financière adéquate. Toutefois, le feuilleton de sa vente dure trop longtemps et n'a jamais abouti. Chelsea est aussi une forte puissance financière. Après avoir dépensé plus de 600 millions d'euros en 2022-2023, Todd Boehly n'est pas à un euro (ou dollar) près pour un joueur comme Mbappé. Mais, sans coupe d'Europe, les Blues n'ont pas la faveur des pronostics comme leur voisin londonien Tottenham aussi sur le coup. Enfin, le Milan AC est aussi cité dans le dossier malgré une puissance financière inférieure aux Anglais. Des pistes pas toujours intéressantes pour Kylian Mbappé mais des alternatives séduisantes pour le PSG, plus que jamais déterminé à récupérer une partie de sa mise pour sa star française.