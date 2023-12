Mbappé a refusé l'ultime offre du PSG, sacrée annonce ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

La pression monte et tout comme cela a été le cas lors du mercato d'été, le dossier Kylian Mbappé va enflammer le mois de janvier 2024. Le PSG espère toujours prolonger sa star, mais les nouvelles ne seraient pas bonnes.

Ce n’est pas chaque année qu’un joueur du niveau de Kylian Mbappé se retrouve en position de signer librement où il le souhaite. Le dernier cas comparable était évidemment Lionel Messi, qui avait quitté le FC Barcelone pour zéro euro et s’était engagé en 2021 avec le Paris Saint-Germain. L’été dernier, en marge d’un match de l’équipe de France, l’attaquant tricolore avait fait savoir qu’il avait prévenu le PSG qu’il refusait de lever l’option prévue dans son contrat pour une saison supplémentaire et qu’il restait donc en position de forcer. Une attitude qui avait ulcéré Nasser Al-Khelaifi et provoqué un invraisemblable clash entre le joueur et Paris, avant finalement un retour au calme. Mais le 1ᵉʳ janvier, on entre dans une nouvelle ère, car si Kylian Mbappé refuse de prolonger, alors il peut très bien donner son accord à un autre club. Et Francisco Buyo, journaliste basé à Madrid, affirme qu’il n’y a quasiment plus aucun suspense dans ce dossier, et que cette fois la dernière pièce du puzzle se mettra en place dans quelques jours.

Mbappé a choisi son futur club

Intervenant sur l'émission El Chiringuito, Francisco Buyo est certain que la messe est dite. Évoquant l’avancée de ce dossier, notre confrère espagnol n’a pas du tout utilisé le conditionnel. « Je sais que Kylian Mbappé ne va pas prolonger avec le PSG. Il est beaucoup plus proche du Real Madrid qu’il a six mois », a précisé le journaliste, qui ne va cependant pas jusqu'à dire que le contrat tendu par Florentino Perez sera signé lors du réveillon du 31 décembre chez les Mbappé. Cependant, le consultant de l'émission vedette sportive n'a aucun doute sur le refus du champion du monde français de rester plus longtemps au Paris Saint-Germain.

🚨 "Me cuentan que KYLIAN MBAPPÉ NO va a RENOVAR con el PSG".



😱 "Está MÁS CERCA del REAL MADRID que hace 6 MESES".



OJOOOO a lo que revela @Francisco_Buyo en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/bBEGVORk9W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 27, 2023

De son côté, le compte X @PSGInside-Actus confirme que Kylian Mbappé n'a pas signé de prolongation, mais ce spécialiste du mercato parisien précise que le joueur de 25 ans ne serait pas totalement opposé à continuer sa carrière au PSG : « Concernant Kylian Mbappé, toujours aucune signature pour une prolongation. Les discussions continuent entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants du joueur. Comme je l'ai dit il y a un mois, le joueur n'est pas contre de prolonger. Le joueur a apprécié l'initiative du Paris-Saint-Germain concernant le recrutement et les départs de certains joueurs. »