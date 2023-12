Mbappé, cette rumeur terrorrise le Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le célèbre « Mbappé, tic-tac, tic-tac » d'El Chringuito va bientôt reprendre, car le 1er janvier prochain, le meilleur buteur de Ligue 1 peut négocier à six mois de la fin de son contrat au PSG. Mais à Madrid on commence à sentir la menace.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une longue histoire qui ne date pas seulement de sa signature au Paris Saint-Germain en 2014, puisque les Merengue avaient déjà flairé le talent du joueur français lorsqu’il n’avait que 14 ans. Mais Mbappé a désormais 25 ans et jamais il n’a porté le maillot des Merengue, malgré de très nombreux contacts. Cependant, le joueur du PSG a cette fois officiellement refusé de prolonger son contrat avec Paris, ce qui a donné lieu à une vraie bataille à distance entre Nasser Al-Khelaifi et le clan Mbappé l’été dernier. A désormais quelques jours du début de l’année 2024, les regards se tournent vers le joueur parisien qui dès le jour de l’an peut négocier et pourquoi pas officialiser sa prochaine destination. A ce jour, on évoque un duel Madrid-PSG, mais une ombre énorme commence à planer dans ce dossier et même du côté de Santiago-Bernabeu on tremble un peu.

Mbappé en Premier League, la rumeur enfle

Cette ombre, elle vient de Manchester United. Car depuis qu’Ineos a dépensé 1,4 milliard d’euros pour s’offrir 25% des Red Devils, on prête l’intention au club anglais de s’attacher les services de Kylian Mbappé. Ancien homme fort du PSG, Jean-Claude Blanc devrait rapidement prendre des fonctions importantes à Manchester, et forcément, il connaît bien le dossier et a une vraie facilité à négocier avec le clan Mbappé. Du côté de Marca, qui suit le dossier depuis des années, la confiance affichée ces derniers mois laisse désormais place à la crainte de voir encore une fois Florentino Perez être très contrarié par le futur choix de Kylian Mbappé. « Les mauvais résultats de Manchester United cette saison montrent clairement qu'ils ont besoin d'un leader sur le terrain et cela pourrait être Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'a pas manifesté son intérêt pour le recruter à nouveau, du moins publiquement, et le club de Premier League est une option pour la saison prochaine. Un projet plus vaste au niveau européen comme ManU et être le leader incontesté de l'équipe comme c'est le cas au PSG, ce serait plus que suffisant pour que Kylian Mbappé franchisse le pas », prévient Oscar Jimenez, journaliste espagnol proche du Real Madrid, qui s'inquiète de voir Manchester United se profiler aussi rapidement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En ce 28 décembre, qui est l'équivalent du 1er avril en Espagne, le Mundo Deportivo s'amuse de cette situation en consacrant un long article blagueur à Kylian Mbappé, affirmant que ce dernier finalement n'ira pas au Real Madrid, mais au FC Barcelone. Une blague récurrente pour le quotidien sportif catalan qui chaque année refait le coup, afin de titiller un peu son rival madrilène, sur son incapacité à faire signer le joueur du Paris Saint-Germain. Un club qui est l'ennemi commun aux deux géants du football espagnol, mais qui pourrait finalement couper l'herbe sous le pied de tout le monde en prolongeant sa star française. Mais à cet instant, cela n'en prend pas le chemin.