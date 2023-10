Mbappé à Madrid, Florentino Perez envoie un message

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le dossier Mbappé va encore occuper tout le monde en fin de saison, sauf si la star du PSG finit par prolonger son contrat. Le Real Madrid déroule le tapis rouge au vice-champion du monde français.

Kylian Mbappé n’a pas encore répondu à l’offre de prolongation du PSG, même si ces derniers jours des informations venues d’Italie prétendent que Nasser Al-Khelaifi et le clan Mbappé discutent de nouveau et pourraient aboutir à un accord. En attendant, du côté de Madrid, on reste zen. Les Merengue sont persuadés qu’arrivant en fin de contrat à Paris, le meilleur buteur de l’histoire des champions de France ne refera par la même erreur qu’en 2022 lorsqu’il avait finalement cédé face au forcing des dirigeants qataris. Tout cela a été pardonné par Florentino Perez, le président madrilène ne voulant pas faire croire qu’il est furieux contre la star française, une rumeur qui avait circulé au début de l’été. José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, en a remis une couche et rassuré les supporters de la Maison blanche.

Madrid n'est pas furieux contre Mbappé

La semaine passée, José Manuel Otero avait affirmé que Madrid n’avait jamais eu l’intention de payer un transfert de Kylian Mbappé, mais qu’il savait que le club espagnol avait toutes les garanties pour un accord avec le numéro 7 du PSG, le refus de Mbappé de lever l’option sur une saison supplémentaire avant 1er août ayant confirmé les intentions du joueur. Evoquant de nouveau cette opération, le dirigeant madrilène confirme qu'il n'y a aucune rancoeur de Florentino Perez malgré les échecs des saisons passées. « Florentino n'a pas mal pris ce qu'il s'est passé avec Kylian Mbappé lors du mercato 2022. Il a compris la réaction du joueur. Madrid l'a toujours protégé, ils ont laissé les portes ouvertes aux négociations. Zidane est arrivé à Madrid quand il avait 29 ans, Mbappé arrivera à 25 ans. Il lui reste de nombreuses années pour jouer avec nous », a confié Otero au site Remontada Blanca. On est très loin des attaques de 2022, des supporters du Real Madrid allant même jusqu'à brûler des maillots floqués du nom de Kylian Mbappé en marge de la finale contre Liverpool au Stade de France.

Mbappé a sa place dans le vestiaire

Pour l'instant, le dossier est totalement à l'arrêt, mais les dirigeants madrilènes sont déterminés à prouver au joueur français qu'il a toujours sa place dans le vestiaire du Real Madrid. Et cela même si Santiago-Bernabeu est désormais en extase devant le duo Vinicius-Bellingham. Kylian Mbappé refusant de s'exprimer depuis des mois, et cela a encore été le cas avec l'équipe de France dont il est pourtant le capitaine, le suspense va encore durer quelques mois. Ce qui n'est pas pour rassurer le Paris Saint-Germain où l'on espère que tout cela ne mine pas le moral d'un joueur un peu dans le dur sous le maillot de son équipe depuis quelques matchs.