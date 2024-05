OM ‍: Aubameyang acheté par l'Arabie Saoudite ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un nouveau doublé contre Lorient dimanche soir (3-1), Pierre-Emerick Aubameyang porte l’OM sur ses épaules cette saison. Mais l’attaquant gabonais n’est pas certain de rester lors du mercato.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, Pierre-Emerick Aubameyang est logiquement un joueur sur lequel Pablo Longoria veut compter pour les années à venir. Meilleur buteur du club avec 29 buts toutes compétitions confondues, l’international gabonais est l’un des rares joueurs qui n’a pas déçu cette année dans la cité phocéenne. Malgré un début de saison poussif, l’ancien buteur de Chelsea et d’Arsenal a prouvé qu’il était un attaquant hors pair, comme l’OM en a rarement connu dans son histoire récente.

Héros de l’équipe en Europa League, buteur providentiel en championnat, « PEA » a été irréprochable de bout en bout. Et pourtant, son départ lors du prochain mercato n’est pas impossible selon les informations de La Provence, qui lâche une bombe à ce sujet dans son édition du jour et qui va terrifier les supporters de l’Olympique de Marseille. Le quotidien local indique que si Marseille ne parvient pas à se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, alors le départ de Pierre-Emerick Aubameyang ne fera aucun doute en raison de son salaire colossal estimé à plus de 600.000 euros par mois.

Aubameyang vers l'Arabie Saoudite ?

La Provence va plus loin dans ses informations en indiquant que même en cas de qualification en Europa League ou en Conférence League, Aubameyang pourrait s’en aller. Pire, le numéro 10 de l’OM aurait déjà choisi sa future destination « dans un championnat qui lui fait les yeux doux depuis l’été dernier ». Les observateurs vont logiquement se tourner vers l’Arabie Saoudite, d’autant que dans une récente interview, le Gabonais avait reconnu qu’il avait eu la possibilité de partir en Saudi Pro League. Mais l’été dernier, Aubameyang restait sur un échec à Chelsea et ne voulait pas quitter l’Europe par la petite porte. Après une saison de dingue sur le plan personnel à Marseille, la situation est différente et à 34 ans, « Auba » pourrait cette fois se retirer avec le sentiment du devoir accompli. Mais son départ de l’OM serait un véritable coup dur pour la direction olympienne, dont les chantiers s’annoncent aussi nombreux que colossaux lors du mercato à venir.