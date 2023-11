Liverpool et Munich, Mbappé rend fou toute l'Europe ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Libre à la fin de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé attire les convoitises. Le Real Madrid est sur le coup mais pas uniquement. En Europe, Liverpool et le Bayern Munich sont également très attentifs à la situation du capitaine de la France.

L’avenir de Kylian Mbappé va tenir en haleine tous les observateurs du ballon rond dans les mois à venir. L’été dernier déjà, le feuilleton « KM7 » a affolé le football mondial mais finalement, le Real Madrid n’a pas dégainé de proposition pour l’ancien attaquant de Monaco. Malgré un coup de pression de la part de Nasser Al-Khelaïfi avec un déclassement dans le loft, Kylian Mbappé n’a pas cédé et a refusé de partir ou de prolonger. Résultat des courses, le n°7 du Paris Saint-Germain a renoncé à quelques primes de fidélité, mais a toujours les cartes en mains pour son avenir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Lié au PSG jusqu’en juin 2024, il sera libre de négocier avec les clubs de son choix dès le mois de janvier prochain, et la pendule tourne en sa faveur. Le Real Madrid attend cette échéance avec impatience, Florentino Perez ayant la ferme intention de recruter le capitaine de l’Equipe de France pour zéro euro. À en croire les informations du Sun, le club de la Casa Blanca va toutefois devoir composer avec une riche concurrence. Celle du PSG d’abord, car le Qatar n’a pas dit son dernier mot dans la course à la prolongation de Kylian Mbappé. Mais également celle de Liverpool, toujours très intéressé par la perspective de faire venir l’originaire de Bondy.

Mbappé Ballon d'Or, il ne l'aura jamais au PSG selon Riolo https://t.co/7PNj2dKFmc — Foot01.com (@Foot01_com) November 15, 2023

Le média britannique affirme que depuis 2017, les Reds ont un œil sur la situation du joueur et attendent le moment opportun pour tenter leur chance. Sous l’impulsion de Jürgen Klopp, grand fan du joueur, l’actuel dauphin de Manchester City en Premier League pourrait tenter sa chance. En Allemagne, Sport 1 croit savoir que le Bayern Munich a également un œil sur la situation. Une information qui fait directement écho aux propos sur le ton de l’humour de Thomas Tuchel, qui a confié sur l’antenne de Canal + qu’il irait chercher Kylian Mbappé « en vélo » s’il le fallait afin de le faire venir en Bavière. Au fil que les semaines passent, le jeu de chaque club se dévoile. Et il semblerait que le danger soit partout pour le Real Madrid dans la course à la signature du troisième au dernier classement du Ballon d’Or.