PSG ‍: Mbappé annonce son départ, la réaction surprenante du vestiaire

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi puis le vestiaire du PSG, Kylian Mbappé a craché le morceau en interne sur son avenir récemment. La réaction de ses coéquipiers n'a pas été trop larmoyante.

Que vaut le PSG sans Kylian Mbappé ? Tout le monde va le découvrir la saison prochaine avec le départ désormais inéluctable de l’attaquant français, qui ne souhaite pas prolonger et arrive en fin de contrat au sein du club de la capitale. Le suspense était encore présent il y a quelques semaines, mais la tendance s’est accélérée ces derniers jours et désormais, il ne fait aucun doute que l’ancien monégasque va quitter le PSG en fin de saison. Et sa destination ne permet pas de ménager un grand suspense puisque seul le Real Madrid négocie avec lui.

Mbappé annonce son départ aux joueurs du PSG

Comme prévu lors de l’été dernier assez houleux, Kylian Mbappé a réservé l’annonce de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, qui ont été mis au courant de sa volonté de stopper l’aventure à Paris. C’est ensuite au vestiaire du PSG que le champion du monde 2018 s’est adressé pour mettre un terme au suspense et clarifier les choses en vue de la fin de la saison. Un message qui est très bien passé selon le journal espagnol Revelo, pour qui l’effectif parisien était très loin d’être abattu par cette nouvelle.

Et cela pour deux raisons. Il y avait tout d’abord une unanimité autour du fait qu’il s’agissait d’une bonne chose d’être fixé sur ce dossier à rallonge, tant l’avenir de Mbappé faisait l’objet de beaucoup de questions dans la presse et polluait l’actualité du Paris SG. L’autre raison est assez surprenante, et c’est tout simplement que plusieurs joueurs estiment que c’est aussi l’occasion de repartir sur un nouveau projet plus sain et plus équilibré, alors que Nasser Al-Khelaïfi n’avait plus caché ces dernières années que c’était le Mbappé Saint-Germain avant tout.

Résultat, s’il n’y a pas eu de cri de joie à cette annonce bien évidemment, cela n’a pas été la désolation non plus en se demandant si le PSG allait toujours être compétitif et aussi fort dans les années à venir. Le fait que Paris prévoit de s’appuyer sur des jeunes stars comme Barcola, Simons ou Zaïre-Emery, tout en visant le recrutement de joueurs majeurs comme Bernardo Silva ou Osimhen, permet de balayer les doutes et de rappeler que personne n’est irremplaçable, au PSG ou ailleurs. Même s’il sera quasiment impossible, de l’avis général, de trouver un joueur capable de marquer autant de buts que Kylian Mbappé à Paris.