Le Real annonce les futurs Ballons d’Or, Mbappé n’y est pas !

Le sacre de Karim Benzema a provoqué une nouvelle fois la fierté du Real Madrid. Son président a pris la parole, et ne laisse aucun espoir à Kylian Mbappé.

Porter le maillot du Real Madrid et y briller, est la garantie d’être reconnu mondialement. Et dans l’histoire du football, avec le club le plus titré en Coupe d’Europe, cela peut donner un sacré coup de main pour aller chercher la récompense individuelle la plus prestigieuse : le Ballon d’Or. A 12 reprises, un joueur du Real Madrid a remporté ce trophée, avec bien évidemment Cristiano Ronaldo et son quadruplé en tête de gondole. Karim Benzema a ajouté son nom à la liste ce lundi soir, et Florentino Pérez était bien évidemment comblé de continuer d’être considéré comme la machine à recruter et fabriquer des stars.

Le Ballon d'Or promis à Vinicius et Rodrygo

Et pourtant, inévitablement, c’est le nom d’un joueur qu’il n’a pas su recruter qui est encore revenu à la figure du dirigeant espagnol. Interrogé par l’émission El Larguero en marge de la cérémonie à Paris, Florentino Pérez s’est vu demander s’il allait faire de Kylian Mbappé le prochain Ballon d’Or, au cas où l’attaquant du PSG finirait par rejoindre la Casa Blanca dans les prochains mois. Une question qui n’a pas dérangé Florentino Pérez, pour qui ces bruits de couloir n’ont plus rien à faire là désormais, alors que KB9 récupérait son trophée.

« Ce n’est pas que ça m’ennuie. Mais je ne lis même plus les discussions sur Mbappé. Nous avons notre propre avenir, devant nous. Vinicius Junior et Rodrygo Goes sont deux vrais cracks. Ce sont eux les futurs Ballons d’Or », a livré le président du Real, pour qui l’avenir du Real Madrid est prometteur derrière un Karim Benzema au sommet de son art à 35 ans. Pas de Mbappé donc à l’horizon, et pas de réponse aux rumeurs qui envoyait encore récemment l’attaquant du PSG très loin de son club après de promesses non tenues cet été. Un départ cet hiver semble cette fois totalement impensable, ne serait-ce parce que le Real Madrid n’a pas spécialement envie de déséquilibrer son collectif impressionnant où chacun a sa place.

L’occasion était donc bien là pour féliciter l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, et qui a réussi à progresser de manière continue tout au long de sa carrière, et a faire enfin l’unanimité à Madrid, après des années de critiques suivant son arrivée. « Cela fait 3-4 ans qu’il est le meilleur attaquant, le plus complet. C’est un 9, qui est un mélange de Ronaldo Nazario (le Brésilien) et Zinedine Zidane », a lancé Pérez, en référence à deux des huit joueurs qui ont soulevé le Ballon d’Or, même si Zizou ne l’a jamais fait avec le maillot du Real Madrid sur les épaules.

Des compliments qui iront droit au coeur de Karim Benzema, qui avec ce sacre de prestige, fait totalement l’unanimité. Même José Mourinho, qui l’a vivement critiqué quand il entrainait le Real Madrid et l’a trainé dans la boue devant la presse, avoue que désormais, KB9 est le maitre du football en matière d’attaquant. « Depuis 4-5 ans, il est un homme, le patron de l’équipe qui répond présent dans les moments clés qui font l’histoire. Il est un footballeur multifonctions. Je suis vraiment heureux parce que parfois, le Ballon d’Or ne consacre que le talent pur. Là, il sacre à la fois un talent individuel et un homme qui a toujours incarné l’essence du foot : le collectif », a confié dans L’Equipe le Speciale One, qui vient ajouter son éloge à celle de nombreux autres grands de ce sport, pour qui le Ballon d’Or ne souffre d’aucune contestation.