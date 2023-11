La L1 sort un maillot spécial, c'est pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Grâce à son statut de meilleur buteur de la Ligue 1 après 12 journées de championnat, Kylian Mbappé va porter un maillot spécial lors du match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco vendredi.

La LFP a décidé d’innover en mettant en lumière le meilleur buteur du championnat à chaque journée de Ligue 1. En effet, ce jeudi, la Ligue a publié un communiqué dans lequel elle annonce la création d’un badge spécial pour le « Top Scoreur » : « Pour accompagner la conquête de ce Graal et célébrer les attaquants de Ligue 1, un tout nouveau dispositif inédit et innovant est lancé après un tiers de championnat avec le badge S1, qui sera apposé sur le maillot du Top Scoreur à chaque nouvelle journée de championnat. Plus qu’un simple badge, le S1 constitue un véritable objet design, pensé par Tyrsa, l’artiste qui s’est déjà fait remarquer à de nombreuses reprises pour ses collaborations avec des marques prestigieuses. Le badge S1 symbolise la rencontre entre la lettre S de Scoreur et le chiffre 1, réunis sur un circuit qui illustre la course que vont se livrer les buteurs. Tout au long de la saison, ce badge prestigieux accompagnera le leader du classement des buteurs de Ligue 1 ».

Kylian Mbappé, le nouveau « Top Scoreur » de la L1

Et qui de mieux que Kylian Mbappé pour inaugurer ce nouveau badge ? En effet, vendredi soir, à l’occasion de la reprise de la L1 lors du match entre le PSG et Monaco au Parc des Princes, le capitaine de l’équipe de France recevra son premier maillot spécial des mains de Pedro Miguel Pauleta, un buteur historique du championnat de France. Cette tunique spéciale devrait bien vite devenir banale pour Mbappé, vu l’avance qu’a le Parisien en haut du classement des meilleurs buteurs de L1. En effet, avec 13 buts marqués en 12 journées, Mbappé a déjà six longueurs d’avance sur le deuxième, Akor Adams, l’attaquant du MHSC. Autant dire que sauf blessure longue durée, Mbappé va endosser cette sorte de maillot jaune jusqu’à la fin de la saison. Pour son bonheur et celui des suiveurs du club parisien.