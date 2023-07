Kylian Mbappé va rendre fou Nasser Al-Khelaïfi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Mis sous pression par Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger au Paris SG, Kylian Mbappé ignore royalement les demandes de rendez-vous de son club. La situation aura du mal à évoluer comme le dirigeant qatari le voudrait dans les prochains jours.

De retour à l’entrainement dans trois jours, Kylian Mbappé se sait attendu à Paris. Sa rentrée sera bien évidemment épiée par les journalistes et les supporters, mais l’accolade devrait être franche avec Luis Enrique, nouvel entraineur devant relancer le Paris SG pour la saison à venir. Dans les coulisses, il ne faudra certainement pas attendre longtemps pour que la discussion porte sur l’avenir du joueur. Celui-ci est au coeur des interrogations depuis le début de l’intersaison, quand Mbappé a fait savoir qu’il ne prolongerait plus au PSG, et qu’il disputait donc en 2023-20024 sa dernière saison dans la capitale. Un message qui n’a pas été apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, désireux de le forcer à le prolonger, ou bien à le vendre dès cet été pour récupérer une belle somme d’argent.

Le PSG cherche un deal parfait pour Mbappé

Un mois après cette fameuse lettre ouverte qui a tout déclenché, qu’en est-il de la situation ? RMC l’affirme, la priorité des priorités au Paris SG est de tout faire pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Pourtant, le club parisien ne s’y prend pas très bien en allumant plusieurs feux à travers les médias ou des fuites comme quoi les prises de parole de l’ancien monégasque agacent dans le vestiaire. Ou encore le tacle signé Leonardo sur l’incapacité du numéro 7 à faire gagner la Ligue des Champions au PSG. Malgré cela, Mundo Deportivo l’affirme, une réunion avec les représentants de l’attaquant français est souhaitée dans les prochains jours, afin de lui présenter une offre ferme pour le garder encore au moins un an.

L’idée de le prolonger jusqu’en juin 2025 et de le laisser partir contre un gros transfert en 2024 est à l’étude, et semble être la solution privilégiée par Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, le média espagnol en dit plus sur le sentiment au coeur du clan Mbappé. Et l’idée est assez simple, puisque la volonté est de ne pas céder à l’ultimatum du club parisien, qui attend une réponse définitive avant la fin du mois de juillet sous peine de devoir forcer un transfert. L’international tricolore est persuadé d’être en position de force, ce qui est le cas, et qu’il sera gagnant s’il reste au PSG une année de plus comme prévu, ou s’il est poussé vers le Real Madrid dès cet été où la place est libre en attaque avec le départ de Karim Benzema.

La preuve que la situation est loin d’être facile pour le PSG, c’est que le clan Mbappé, en vacances dans le Sud de la France, n’a répondu à aucune demande de la part du champion de France au sujet d’un rendez-vous à fixer. Un silence qui en dit long, même si les retrouvailles à l’entrainement attendues ce lundi devraient permettre de délier quelques langues. Mais pas forcément une situation qui semble pour le moment totalement coincée, alors que le Real Madrid attend sagement dans l’ombre pour voir ce qu’il va advenir. Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaïfi voit la date de son ultimatum se rapprocher, sans la moindre amélioration en perspective.