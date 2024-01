Kylian Mbappé, le Real Madrid lui donne encore deux semaines

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La feuilleton Kylian Mbappé continue, même s'il ne fait aucun doute qu'il touche à sa fin. Le Real Madrid a donné du temps supplémentaire pour que l'attaquant du PSG lui fasse connaitre sa décision.

Le Real Madrid, pas si passionné que ça par l’avenir de Kylian Mbappé ? C’est ce que les dirigeants aiment à faire croire, certaines indiscrétions dans les couloirs de Bernabeu évoquant même un intérêt plus prononcé pour Erling Haaland, plutôt que le joueur du PSG. De quoi laisser un boulevard pour Nasser Al-Khelaïfi dans le but de prolonger son attaquant vedette, et grande star de son projet. Mais la réalité, c’est qu’encore une fois Kylian Mbappé sera le grand maitre du temps et fera son choix comme il l’entend. Et ça, même le Real Madrid l’a bien compris.

La date butoir du Real n'est pas terminée

La preuve, selon les indiscrétions d’El Chiringuito, le fameux ultimatum au 15 janvier exigé par Florentino Pérez pour savoir à quoi s’en tenir sur l’avenir de Kylian Mbappé, a été prolongé de 15 jours supplémentaires, pour aller jusqu’à la fin du mois de janvier. « Je peux vous l’assurer, la date limitée qu’a donné le Real Madrid à Mbappé pour prendre une décision, n’est pas terminée », a expliqué le journaliste vedette Josep Pedrerol, pour qui absolument rien n’a été remis en question par les dernières prises de parole de l’attaquant du PSG.

😱 "El PLAZO que ha dado el REAL MADRID a MBAPPÉ NO ha ACABADO".



OJO a lo que REVELA @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/NBoF8O7Eoc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2024

En tout cas, ces derniers jours, il y a tout de même une tendance forte, c’est celle d’un départ du champion du monde français, qui doit encore rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, mais va peut être tout simplement lui annoncer sa décision de ne pas continuer au Paris SG après sept ans de présence. Même si des clubs anglais comme Chelsea ou Manchester United ou Liverpool rêvent de le faire venir, nul doute que la porte serait alors grande ouverte à une arrivée au Real Madrid.

Ancelotti n'est pas obsédé par Mbappé

Si cela n’était pas le cas, la Casa Blanca a déjà laissé entendre qu’elle fermerait définitivement la porte à une arrivée un jour ou l’autre de Kylian Mbappé, qui a déjà refusé plusieurs fois l’opportunité de signer chez le géant espagnol. Une décision qui serait prise d’autant plus facilement que Carlo Ancelotti ne ferait pas de la signature du numéro 7 du PSG une priorité absolue. L’entraineur italien, qui a récemment prolongé au Real, est persuadé qu’il peut avoir une très belle équipe pour les années à venir même sans un tel apport. Le recrutement de Jude Bellingham et les progressions impressionnantes de Rodrygo et Vinicius tendent à lui donner raison. Tout cela alors que le public madrilène continue de rêver de Mbappé, mais avec un peu de moins de trémolos dans la voix que par le passé.