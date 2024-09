Bertrand Latour arrive sur Canal+ et dégomme le PSG

Dans : PSG.

Mené au score, le PSG a renversé Brest samedi soir (3-1) et a enchainé une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Malgré tout, Bertrand Latour refuse de s’enflammer pour le début de saison du club parisien.

Avant son premier match de Ligue des Champions contre Gérone ce mercredi, le Paris Saint-Germain a réalisé une entame parfaite en Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique a enchainé quatre victoires de suite contre Le Havre, Montpellier, Lille et Brest. Samedi, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé étaient menés face aux Bretons, mais ont renversé la rencontre pour finalement s’imposer logiquement 3-1 au Parc des Princes. Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG n’a rien perdu de sa force offensive puisque Dembélé et surtout Barcola se montrent très efficaces en ce début de saison. Tout cela a le mérite de mettre les supporters parisiens en appétit, mais pas forcément à juste titre selon Bertrand Latour.

Bertrand Latour pas encore conquis par le PSG

Nouveau consultant du Canal Football Club sur la chaîne cryptée, l’ancien journaliste de L’Equipe estime que l’enflammade autour du Paris Saint-Germain n’est pas vraiment justifiée en ce début de saison. « Je trouve qu’il y a une grosse enflammade sur le PSG. Ils ont battu Le Havre 4-1 mais avec un score nul pendant très longtemps, ils ont battu Montpellier qui ne gagne pas un match… Contre Lille, ça se joue à un pied que le LOSC égalise à dix minutes de la fin et ils ont battu Brest, ok. Moi, je trouve qu’il y a une énorme enflammade. Barcola est devenu meilleur que Mbappé qui a marqué 400 buts (ironie), on s’enflamme sur cette équipe sur la base de pas grand chose » a indiqué le journaliste dans son nouveau rôle de consultant Canal +, avant de conclure.

✅ 4⃣ matches de @Ligue1 et 4⃣ victoires pour le Paris Saint-Germain qui conserve la tête !



« Le recrutement, parlons-en : qui est la doublure d’Hakimi, qui est la doublure de Nuno Mendes, qui est venu remplacer Mbappé ? Désiré Doué c’est bien, il peut jouer milieu de terrain ou ailier, mais globalement je trouve que l’on s’enflamme beaucoup sur le PSG » estime le journaliste de Canal +, qui va attendre avant de s’exciter pour Bradley Barcola ou pour le Paris Saint-Germain en règle générale. Une intervention qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, où la majorité des supporters parisiens n’est pas vraiment en accord avec le journaliste. Au contraire, les amoureux du PSG sont plutôt ravis du visage affiché par l’équipe de Luis Enrique, plus collective et plus imprévisible que la saison dernière. Tout cela est maintenant à confirmer en Ligue des Champions avec des tests face à Gérone, Arsenal, le PSV Eindhoven ou encore l’Atlético d’ici début novembre.