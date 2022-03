Kylian Mbappé, son arrivée à Madrid rend fou !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG est désormais entré dans la préparation active du choc face au Real Madrid, qui aura lieu mercredi soir.

Un rendez-vous très attendu au Paris SG, où l’échec aussi tôt dans la compétition est impossible à imaginer, surtout après la supériorité du match aller, qui ne s’est pas forcément traduite au tableau d’affichage avec cette courte victoire 1-0. Mais à Madrid, c’est à la fois le match, la prestation et le comportement de Kylian Mbappé qui seront scrutés à la loupe. Les journaux espagnols ne parlent que de l’arrivée du Français dans la capitale, et Mundo Deportivo a même décrypté son programme, histoire de ne pas perdre une miette de son séjour madrilène.

37 heures à Madrid pour Mbappé

🚨C’est confirmé par : @FabrizioRomano, @Pablo_Gallego__, @AndiOnrubia et @diarioas : Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid.



•@Pablo_Gallego__ rajoute que le français connaît les projets du Real Madrid et sait que Perez veut le réunir avec Haaland. pic.twitter.com/2lyU7wDG1L — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) March 6, 2022

Les paparazzis vont s’en donner à coeur joie, surtout que le journal catalan a tout chronométré. Kylian Mbappé restera 37 heures à Madrid, dans une ville où il pourrait rester plusieurs années s’il signe au Real en fin de saison. Dès mardi à 12h30, la délégation parisienne posera les pieds à l’aéroport Adolfo Suarez, avant de se rapprocher du stade pour poser leurs quartiers à l’hôtel de la Tour Eurostar. Dans l’après-midi, sous les coups de 17h00, Mbappé et ses coéquipiers fouleront le Santiago Bernabeu pour l’entrainement de veille de match, avec la conférence de presse où le Français ne sera probablement pas convié, histoire de le ménager de toute cette attention.

A quand le retour à Madrid ?

Mundo Deportivo souligne même que Kylian Mbappé pourra, par rapport à son dernier passage, suivre l’avancée des travaux du stade madrilène, et imaginer à quoi pourra ressembler l’enceinte une fois totalement terminée. Pour le moment, pour le choc de mercredi, ils ne seront que 60.000 autorisés à se rendre au stade, bien loin de la capacité maximale espérée après travaux, de 81.000 spectateurs. Les médias locaux confirment qu’il y aura bien un repas entre présidents, Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, à la veille de la rencontre, comme le veut la tradition, et malgré l’ambiance pesante entre les deux hommes. Il aura lieu au restaurant le Zalacain, l’un des plus réputés de la capitale espagnole. Après le match, le PSG fera comme d’habitude et ne tardera pas, décollant sous les coups de 01h45 du matin pour arriver une grosse heure plus tard à Paris. Il restera à savoir si ce sera le dernier voyage de Mbappé à Madrid avant longtemps.