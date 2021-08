PSG : Un gros chèque tombe, Madrid à l’assaut de Mbappé !

Dans : Kylian Mbappé.

Grâce à l’accord signé mercredi par la Liga avec le fonds d’investissement international CVC à hauteur de 2,7 milliards d’euros, le Real Madrid a les moyens de ses ambitions dans l’épineux dossier Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Kylian Mbappé est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid au mercato. Et tandis que les finances du club merengue ont souffert avec la crise du coronavirus, voilà que Florentino Pérez se trouve enfin en position d’investir massivement au mercato. Mercredi, la Liga a annoncé un accord avec CVC à hauteur de 2,7 milliards d’euros contre 10 % des parts de la Ligue espagnole. Ce deal va permettre aux clubs de renflouer leurs caisses, un scénario idéal pour le Barça dans le dossier Messi mais également pour le Real Madrid, qui rêve plus que jamais de recruter Mbappé et qui pourrait y mettre le prix selon le journal AS.

Haaland toujours ciblé en plan B

Dans son édition du jour, le journal affirme que Kylian Mbappé pourrait faire l’objet d’une offre revue à la hausse de la part du Real Madrid. Et dans le cas où le PSG refuserait toujours catégoriquement de négocier, alors le club merengue n’hésitera pas à lâcher l’affaire pour se concentrer sur sa deuxième piste de gala au mercato. On parle bien sûr d’Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund, que Florentino Pérez aimerait beaucoup recruter pour préparer l’après-Karim Benzema. Estimé à plus de 100 ME par le Borussia Dortmund, l’international norvégien sera moins compliqué à recruter que Kylian Mbappé, les dirigeants allemands étaient nettement moins fermés à un transfert en cas de proposition conséquente. Reste maintenant à voir comment les négociations avec Paris pour Mbappé évolueront, ce qui impactera directement l’avenir de Haaland. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid a désormais les moyens de frapper très fort sur le mercato…