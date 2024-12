Liga ‍: Mbappé marque et revient sur le Barça

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Nouvelle performance victorieuse pour le Real Madrid en Liga, avec un but de Kylian Mbappé au passage. Bien servi par Bellingham, le Français a inscrit le deuxième but de la victoire 2-0 contre Getafe, après l’ouverture du score de Bellingham sur penalty. Avec ce succès, et la défaite du Barça ce samedi, il n’y a plus qu’un point d’écart entre les deux équipes. Et le Real Madrid a un match en plus à disputer, ce qui en fait un leader virtuel de la Liga.