Kylian Mbappé panique au Cameroun, il annule tout

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est en visite au Cameroun pour le week-end. Mais, dans le pays d'origine de son père, il provoque un engouement énorme. Trop sans doute pour sa sécurité, ce qui explique l'annulation d'un match prévu ce vendredi.

Avec une star comme Kylian Mbappé, même un simple déplacement ne peut rester normal. Le joueur du PSG crée l'évènement ce week-end en passant trois jours au Cameroun. Un voyage hautement symbolique dans le pays d'origine de son père. Mbappé n'a pas fait les choses à moitié, ayant programmé plusieurs évènements depuis son arrivée dans le pays jeudi. Il devait notamment jouer un match amical ce vendredi après-midi contre le FC Vent d'Etoudi, un club de deuxième division camerounaise d'un quartier de Yaoundé. Néanmoins, Mbappé n'a finalement pas chaussé les crampons. Son entourage craignait pour sa sécurité au vu de l'engouement exceptionnel montré par le peuple camerounais.

Une arrivée à l'aéroport de Yaoundé mouvementée

En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, l'entourage de Mbappé n'a pas apprécié son arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen jeudi. L'enthousiaste peuple camerounais n'est pas en cause. Ce sont plutôt les forces de l'ordre locales qui n'ont pas été à la hauteur des évènements. Celles-ci avaient peiné à canaliser les 2000 personnes réunies à l'atterrissage du joueur du PSG. Autant dire qu'on doutait qu'elles réussissent à contenir les milliers de supporters amassés dans les tribunes du stade pour le match amical.

Kylian #Mbappé accueilli comme un roi au Cameroun. 🙌🇨🇲 pic.twitter.com/IhDBdVuV8I — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) July 7, 2023

Toutefois, cela ne remet pas en cause d'autres temps forts du voyage camerounais de Kylian Mbappé. Ce dernier doit jouer un match de basket avec l'ancienne star de NBA Joakim Noah, dont le père Yannick vit désormais dans le pays depuis quelques années. Avant de partir samedi, Mbappé doit aussi rejoindre l'autre grande ville du pays, Douala. Juste à côté de la capitale économique du pays, si situe le petit village de Djebalé. Il s'agit du village d'origine de Wilfrid Mbappé et Kylian veut s'y rendre avant de quitter le pays. Quels que soient les chemins qu'il empruntera, Kylian Mbappé devrait encore attirer les foules. Quoi de plus normal pour une star pareille, dont les origines sont une fierté pour tout un pays.