Mbappé prolonge au PSG, il fixe quatre conditions ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, Kylian Mbappé jouera son dernier classique OM-PSG avant de quitter comme promis le club parisien. Un plan de carrière déjà intégré par la direction parisienne mais visiblement pas par Luis Enrique.

Les sifflets du Vélodrome ne touchent plus Kylian Mbappé. La conséquence de sa force mentale mais surtout un signe que la rivalité OM-PSG fera bientôt partie du passé pour lui. Voilà près de deux mois que l'attaquant parisien a annoncé son départ l'été prochain à sa direction. Une décision irrévocable d'autant qu'il arrive en fin de contrat et fera ce qu'il veut en juin prochain. En coulisses, sa signature au Real Madrid est déjà acquise à quelques détails près. Mais, tant que rien n'est fait officiellement, il est logique de rester prudent.

Luis Enrique veut faire changer d'avis Mbappé

C'est en tout cas la position suivie par Luis Enrique. L'entraîneur du PSG pense avoir une influence sur la décision de Kylian Mbappé l'été prochain. Interviewé par Amazon Prime Vidéo avant le classique OM-PSG, l'Espagnol estime que son joueur peut rester à Paris à l'issue de la saison. Il faudra quand même que les derniers matchs des Parisiens se passent très bien, notamment en Ligue des champions.

🧐 Luis Enrique et la possibilité de voir @KMbappe rester au @PSG_inside la saison prochaine :



🗣️ "Imaginons que nous gagnons les 4 titres cette saison et Kylian Mbappé fait son choix au dernier moment et décide que sa place est à Paris. Pourquoi pas ?"#PSG pic.twitter.com/0F4LnBnK1e — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 30, 2024

« Moi j’ai toujours l’espoir que Kylian change d’opinion. Il n’a rien dit pour le moment. Il peut changer d’opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison et Kylian fait son choix au dernier moment et décide que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? », a t-il lâché à la journaliste Marina Lorenzo. Réelle conviction ou simple posture médiatique ? On peut douter de ses propos quand on sait qu'il a mis Mbappé sur le banc ces dernières semaines au motif de « préparer la saison prochaine sans lui ».

Mais pour un entraineur comme Luis Enrique qui donne rarement de telles informations à la presse, ce n'est peut-être pas anodin non plus. Et tant que l'international français n'a pas signé officiellement au Real Madrid, des désaccord peuvent arriver entre Florentino Pérez et son clan, très exigeant. Et dans le même sens, l'entraineur parisien ne désespère pas de voir réellement Kylian Mbappé changer d'avis si le PSG venait à faire une fin de saison tonitruante.